Tận mục bức tượng bí ẩn mắt bị che bằng vỏ sò

Kho tri thức

Tận mục bức tượng bí ẩn mắt bị che bằng vỏ sò

Tại Sayburç, thuộc Şanlıurfa, người ta tìm thấy một bức tượng với phần xương sườn lộ rõ, miệng bị khâu kín, đôi mắt dường như được lấp đầy bằng vỏ sò.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Trong quá trình khai quật tại khu định cư Sayburç, một phần của dự án Đồi Đá ở Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Học Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy hiện vật cổ quái dị, đầy tính bí ẩn. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Học Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là một bức tượng đá hình người, ước tính có niên đại phải từ năm 8.500 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều gây sốc các chuyên gia là bức tượng người này có miệng được cho là đã bị khâu kín hoàn toàn. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ.
Phần xương sườn lộ rõ ở ngay phần ngực của bức tượng. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ
Rùng rợn hơn, hốc mắt được lấp đầy bằng vỏ sò mềm. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ
Bức tượng này là một phần của Nền Văn hóa Göbekli Tepe từng phát triển thịnh vượng trong khu vực. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng, bức tượng quái dị này có liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên hoặc các nghi thức tưởng nhớ người đã chết. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
