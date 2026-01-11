Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mặt trận Kostiantynivka bị Nga vây ép, Zaporizhzhia giao tranh ác liệt

Quân sự

Mặt trận Kostiantynivka bị Nga vây ép, Zaporizhzhia giao tranh ác liệt

Trên hướng mặt trận Kostiantynivka, Nga chiếm được ít nhất 18 km vuông lãnh thổ trong vòng 24 giờ; trên hướng Zaporizhzhia, giao tranh diễn ra ác liệt.

Tiến Minh
Trên hướng mặt trận Konstantinovka, ngay trong những ngày đầu năm mới 2026, Quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát thêm ít nhất 18 km vuông lãnh thổ trong vòng 24 giờ. Các mũi xung kích của Cụm quân phía Nam RFAF, đã tiến đến các làng Berestok và Ilyinovka, loại bỏ các ổ kháng cự của quân Ukraine.
Trên hướng mặt trận Konstantinovka, ngay trong những ngày đầu năm mới 2026, Quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát thêm ít nhất 18 km vuông lãnh thổ trong vòng 24 giờ. Các mũi xung kích của Cụm quân phía Nam RFAF, đã tiến đến các làng Berestok và Ilyinovka, loại bỏ các ổ kháng cự của quân Ukraine.
Kết quả của các chiến dịch thành công này, quân Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi phần lớn làng Berestok, về cơ bản là vùng ngoại ô phía nam của Konstantinovka. Đồng thời, các nhóm tấn công của RFAF đã tiến vào Ilyinovka, thị trấn giáp ranh trực tiếp với thành phố Konstantinovka về phía bắc.
Kết quả của các chiến dịch thành công này, quân Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi phần lớn làng Berestok, về cơ bản là vùng ngoại ô phía nam của Konstantinovka. Đồng thời, các nhóm tấn công của RFAF đã tiến vào Ilyinovka, thị trấn giáp ranh trực tiếp với thành phố Konstantinovka về phía bắc.
Như vậy, các ổ kháng cự của Quân đội Ukraine (AFU) ở sườn phía nam và tây nam của Kostyantynivka đã bị loại bỏ, buộc quân Ukraine phòng thủ phải rút sâu vào trong thành phố, giúp quân Nga tạo thêm áp lực lên thành phố. Đồng thời buộc chỉ huy AFU ở Kostiantynivka phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ bên trong thành phố.
Như vậy, các ổ kháng cự của Quân đội Ukraine (AFU) ở sườn phía nam và tây nam của Kostyantynivka đã bị loại bỏ, buộc quân Ukraine phòng thủ phải rút sâu vào trong thành phố, giúp quân Nga tạo thêm áp lực lên thành phố. Đồng thời buộc chỉ huy AFU ở Kostiantynivka phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ bên trong thành phố.
Với thế trận này, các khu vực phía nam và phía đông của Kostiantynivka, đã trở nên khó kiểm soát đối với AFU. Trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công tập trung của RFAF tại khu vực đường Miroshnichenko, thì tuyến đường Artemovsk-Krasnoarmeysk sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Hiện tại, đoạn đường đi qua Konstantinovka vẫn đang do phía AFU kiểm soát.
Với thế trận này, các khu vực phía nam và phía đông của Kostiantynivka, đã trở nên khó kiểm soát đối với AFU. Trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công tập trung của RFAF tại khu vực đường Miroshnichenko, thì tuyến đường Artemovsk-Krasnoarmeysk sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Hiện tại, đoạn đường đi qua Konstantinovka vẫn đang do phía AFU kiểm soát.
Trên hướng mặt trận Zaporozhye, ở phía nam Ukraine, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) và Cụm quân Dnepro của RFAF, đang đẩy nhanh tốc độ tiến công. Cụm Vostok tiến về phía tây bắc, kiểm soát ngôi làng có giá trị chiến thuật Zelenoye ở vùng Zaporizhzhia và giành quyền kiểm soát một khu vực phòng thủ rộng hơn 8 km vuông.
Trên hướng mặt trận Zaporozhye, ở phía nam Ukraine, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) và Cụm quân Dnepro của RFAF, đang đẩy nhanh tốc độ tiến công. Cụm Vostok tiến về phía tây bắc, kiểm soát ngôi làng có giá trị chiến thuật Zelenoye ở vùng Zaporizhzhia và giành quyền kiểm soát một khu vực phòng thủ rộng hơn 8 km vuông.
Giao tranh diễn ra tại khu vực phòng thủ Huliaipole (Hulyai-Polye), một trong những cứ điểm trọng yếu của AFU trên khu vực mặt trận này. Quân Ukraine đã cố gắng giữ vững vị trí và tái chiếm ngôi làng đã mất.
Giao tranh diễn ra tại khu vực phòng thủ Huliaipole (Hulyai-Polye), một trong những cứ điểm trọng yếu của AFU trên khu vực mặt trận này. Quân Ukraine đã cố gắng giữ vững vị trí và tái chiếm ngôi làng đã mất.
Để đạt được mục tiêu này, quân Ukraine đã triển khai các nhóm tấn công từ các Lữ đoàn xung kích độc lập số 425 và 225. Tổng cộng có năm cuộc phản công được ghi nhận, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Tổn thất của quân Ukraine ước tính lên tới một đại đội và ba xe chiến đấu bọc thép.
Để đạt được mục tiêu này, quân Ukraine đã triển khai các nhóm tấn công từ các Lữ đoàn xung kích độc lập số 425 và 225. Tổng cộng có năm cuộc phản công được ghi nhận, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Tổn thất của quân Ukraine ước tính lên tới một đại đội và ba xe chiến đấu bọc thép.
Việc RFAF giành quyền kiểm soát Zeleneye có ý nghĩa chiến thuật sống còn, giúp các đơn vị của Cụm Vostok mở rộng đầu cầu của họ ở bờ tây sông Gaichur; đồng thời củng cố vị trí của họ trên các tuyến đường tiếp cận Huliaipole, giành được vị trí thuận lợi hơn cho cuộc tiến công xa hơn về phía tây.
Việc RFAF giành quyền kiểm soát Zeleneye có ý nghĩa chiến thuật sống còn, giúp các đơn vị của Cụm Vostok mở rộng đầu cầu của họ ở bờ tây sông Gaichur; đồng thời củng cố vị trí của họ trên các tuyến đường tiếp cận Huliaipole, giành được vị trí thuận lợi hơn cho cuộc tiến công xa hơn về phía tây.
Các nhà phân tích quân sự của Readovka cho rằng, việc giành quyền kiểm soát Zeleneye, không đơn giản là một vị trí trên bản đồ. Một đầu cầu ở phía tây sông Gaichur, từ lâu được coi là ổn định và bảo vệ các tuyến đường tiếp cận Huliaipole, đang được tiến hành. Và RFAF càng tiến sâu, điều đó càng trở nên rõ ràng: tuyến phòng thủ của AFU tại đây đang dần sụp đổ.
Các nhà phân tích quân sự của Readovka cho rằng, việc giành quyền kiểm soát Zeleneye, không đơn giản là một vị trí trên bản đồ. Một đầu cầu ở phía tây sông Gaichur, từ lâu được coi là ổn định và bảo vệ các tuyến đường tiếp cận Huliaipole, đang được tiến hành. Và RFAF càng tiến sâu, điều đó càng trở nên rõ ràng: tuyến phòng thủ của AFU tại đây đang dần sụp đổ.
Kênh Military Summary cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 36 thuộc Tập đoàn quân số 29, Cụm Vostok RFAF, đã tổ chức vượt sông Gaichur tại một điểm khác và thiết lập đầu cầu ở bờ tây.
Kênh Military Summary cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 36 thuộc Tập đoàn quân số 29, Cụm Vostok RFAF, đã tổ chức vượt sông Gaichur tại một điểm khác và thiết lập đầu cầu ở bờ tây.
Điều này cũng được hỗ trợ bởi thời tiết bất lợi trong những ngày gần đây, giúp lính xung kích Nga di chuyển tự do hơn. Việc tiến xa hơn về phía bắc Bratskoye, cũng sẽ giúp RFAF hình thành gọng kìm bao vây Pokrovskoe từ phía tây và cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế.
Điều này cũng được hỗ trợ bởi thời tiết bất lợi trong những ngày gần đây, giúp lính xung kích Nga di chuyển tự do hơn. Việc tiến xa hơn về phía bắc Bratskoye, cũng sẽ giúp RFAF hình thành gọng kìm bao vây Pokrovskoe từ phía tây và cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế.
Ở khu vực trung tâm, dọc theo tuyến Priluki - Varvarovka, tình hình vẫn còn mờ mịt. Sau một loạt các cuộc phản công thất bại, quân Ukraine đã giảm đáng kể hoạt động của họ ở khu vực xung quanh các ngôi làng này. Rõ ràng, việc đột phá vào Rivnepillia là bất khả thi, Bộ Tổng tham mưu AFU dường như đã chuyển trọng tâm sang các cuộc phản công nhằm chiếm lại các vị trí gần Huliaipole.
Ở khu vực trung tâm, dọc theo tuyến Priluki - Varvarovka, tình hình vẫn còn mờ mịt. Sau một loạt các cuộc phản công thất bại, quân Ukraine đã giảm đáng kể hoạt động của họ ở khu vực xung quanh các ngôi làng này. Rõ ràng, việc đột phá vào Rivnepillia là bất khả thi, Bộ Tổng tham mưu AFU dường như đã chuyển trọng tâm sang các cuộc phản công nhằm chiếm lại các vị trí gần Huliaipole.
Sau khi đã cạn tiềm lực trong các cuộc phản công liên tục vào tháng 12, AFU ở phía đông bắc Zaporozhye một lần nữa không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Cụm Vostok RFAF. Nỗ lực nhằm ổn định tình hình chỉ giúp Ukraine tạm thời làm chậm bước tiến của RFAF. Giờ đây, quân Nga lại một lần nữa đẩy đối phương lùi xa hơn về phía tây.
Sau khi đã cạn tiềm lực trong các cuộc phản công liên tục vào tháng 12, AFU ở phía đông bắc Zaporozhye một lần nữa không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Cụm Vostok RFAF. Nỗ lực nhằm ổn định tình hình chỉ giúp Ukraine tạm thời làm chậm bước tiến của RFAF. Giờ đây, quân Nga lại một lần nữa đẩy đối phương lùi xa hơn về phía tây.
Ở hướng nam thành phố Zaporozhye, theo kênh ZOV Military, tại ngôi làng Primorskoe, lính dù Nga đang chiến đấu ở phía bắc khu định cư. Các trận chiến rất ác liệt, hàng ngày Ukraine đều tung các nhóm xung kích tiến hành phản công.
Ở hướng nam thành phố Zaporozhye, theo kênh ZOV Military, tại ngôi làng Primorskoe, lính dù Nga đang chiến đấu ở phía bắc khu định cư. Các trận chiến rất ác liệt, hàng ngày Ukraine đều tung các nhóm xung kích tiến hành phản công.
Tình hình ở Primorskoe rất khó khăn, binh sĩ cả 2 bên đều không thể thò đầu lên hay ra khỏi hầm trú ẩn, bầu trời thực sự "bão hòa" với UAV FPV. Hơn 500 chiếc được sử dụng hàng ngày trên một khu vực bởi nhiều đơn vị thuộc cả RFAF và AFU.
Tình hình ở Primorskoe rất khó khăn, binh sĩ cả 2 bên đều không thể thò đầu lên hay ra khỏi hầm trú ẩn, bầu trời thực sự "bão hòa" với UAV FPV. Hơn 500 chiếc được sử dụng hàng ngày trên một khu vực bởi nhiều đơn vị thuộc cả RFAF và AFU.
Ở phía bắc Primorskoe, rất khó khăn cho các hoạt động tấn công chủ động, binh lính đôi bên di chuyển từ nhà này sang nhà khác, từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, từ hầm trú ẩn này sang hầm trú ẩn khác theo kiểu bàn cờ, giành giật từng ngôi nhà, góc phố, con đường.
Ở phía bắc Primorskoe, rất khó khăn cho các hoạt động tấn công chủ động, binh lính đôi bên di chuyển từ nhà này sang nhà khác, từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, từ hầm trú ẩn này sang hầm trú ẩn khác theo kiểu bàn cờ, giành giật từng ngôi nhà, góc phố, con đường.
Tại làng Stepnogorsk, lính dù Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn khu dân cư. Họ đang nỗ lực hết sức để vượt qua địa hình trống trải, tiến về phía bắc, quét sạch các vị trí của đối phương. Tại khu dân cư Lukyanovskoe, RFAF đang tấn công vị trí AFU trên địa hình trống trải. Các trận chiến vẫn tiếp diễn gần các khu dân cư Lukyanovskoe, Pavlovka và Novoyakovlevka.
Tại làng Stepnogorsk, lính dù Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn khu dân cư. Họ đang nỗ lực hết sức để vượt qua địa hình trống trải, tiến về phía bắc, quét sạch các vị trí của đối phương. Tại khu dân cư Lukyanovskoe, RFAF đang tấn công vị trí AFU trên địa hình trống trải. Các trận chiến vẫn tiếp diễn gần các khu dân cư Lukyanovskoe, Pavlovka và Novoyakovlevka.
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/276181-vs-rf-vyshli-k-selam-berestok-i-ilinovka-likvidirovav-ochagi-soprotivlenija-vsu.html
#Quân đội Nga tấn công #Kostiantynivka #Huliaipole #Mặt trận Kostiantynivka #Quân đội Nga #chiến sự Zaporizhzhia

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT