Bí ẩn loài tắc kè tí hon có 'râu', đuôi ngắn dị thường

Giải mã

Bí ẩn loài tắc kè tí hon có 'râu', đuôi ngắn dị thường

Nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn, tắc kè hoa lùn có râu (Rieppeleon brevicaudatus) khiến giới nghiên cứu và người yêu thiên nhiên đặc biệt chú ý.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những loài tắc kè hoa nhỏ nhất châu Phi. Tắc kè hoa lùn có râu chỉ dài khoảng 8–10 cm, sinh sống chủ yếu ở các khu rừng ẩm thấp Đông Phi, đặc biệt tại Tanzania. Ảnh: inaturalist.
Có chiếc “râu” đặc trưng hiếm gặp. Phần da nhô ra dưới cằm tạo cảm giác như có râu là đặc điểm giúp phân biệt loài này với nhiều tắc kè hoa lùn khác. Ảnh: wikimedia.org.
Không giỏi leo trèo như tắc kè hoa điển hình. Khác với hình ảnh quen thuộc, Rieppeleon brevicaudatus sống chủ yếu dưới tầng lá mục, di chuyển chậm chạp trên mặt đất. Ảnh: inaturalist.
Khả năng đổi màu khá hạn chế. Loài này chỉ thay đổi sắc độ nhẹ từ nâu, xám đến xanh ô liu để ngụy trang, chứ không rực rỡ như nhiều tắc kè hoa khác. Ảnh: inaturalist.
Có chiếc đuôi ngắn bất thường. Tên khoa học “brevicaudatus” xuất phát từ tiếng Latin, nghĩa là “đuôi ngắn”, phản ánh đặc điểm hình thái nổi bật của loài. Ảnh: reptilesmagazine.com.
Đôi mắt vẫn có khả năng chuyển động độc lập. Dù nhỏ bé và sống dưới đất, loài này vẫn giữ đặc trưng nổi tiếng của tắc kè hoa: mỗi mắt có thể quan sát một hướng khác nhau. Ảnh: calphotos.berkeley.edu.
Thức ăn chủ yếu là côn trùng cực nhỏ. Chúng săn kiến, mối và ấu trùng bằng chiếc lưỡi ngắn nhưng bung ra chính xác, phù hợp với môi trường sống thấp. Ảnh: wikimedia.org.
Dễ bị tổn thương trước biến đổi môi trường. Việc phá rừng và buôn bán thú cảnh khiến quần thể Rieppeleon brevicaudatus suy giảm, làm dấy lên lo ngại về bảo tồn lâu dài. Ảnh: infradoxxs.com.
#Loài tắc kè hoa nhỏ nhất châu Phi #Đặc điểm hình thái loài râu và đuôi ngắn #Thành phần môi trường sống và phân bố #Khả năng đổi màu và khả năng quan sát độc lập của mắt #Thức ăn và hành vi săn mồi #Nguy cơ biến đổi môi trường và bảo tồn loài

