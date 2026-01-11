Hà Nội

Realme quay về OPPO, kết thúc thời kỳ hoạt động độc lập

Số hóa

Realme quay về OPPO, kết thúc thời kỳ hoạt động độc lập

Sau nhiều năm tách riêng, Realme chính thức trở lại làm thương hiệu con của OPPO nhằm hợp nhất nguồn lực và giảm chi phí cạnh tranh toàn cầu.

Realme xác nhận sẽ sáp nhập trở lại OPPO với vai trò thương hiệu con sau nhiều năm hoạt động độc lập.
Thông tin được Reuters dẫn lời Realme, đánh dấu bước tái cấu trúc đáng chú ý trong hệ sinh thái smartphone Trung Quốc.
Động thái này nhằm gom nguồn lực, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Realme hiện có thị phần lớn tại Ấn Độ, Đông Nam Á và châu Âu, trong khi OPPO vẫn giữ vai trò thương hiệu nòng cốt.
Cả hai đều thuộc BBK Electronics, tập đoàn cũng sở hữu Vivo, đang điều chỉnh chiến lược đa thương hiệu theo hướng tập trung hơn.
Realme khẳng định việc trở thành thương hiệu con sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế hiện tại.
Việc dùng chung hạ tầng, chuỗi cung ứng và hậu mãi với OPPO được kỳ vọng giúp cải thiện biên lợi nhuận.
Sự trở lại này cho thấy BBK ưu tiên tiết kiệm chi phí và tăng sức cạnh tranh thay vì mở rộng phân tán như trước.
