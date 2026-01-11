Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đấu thầu hóa chất: Trách nhiệm giải trình và bài toán chất lượng sau giá rẻ

Video

Đấu thầu hóa chất: Trách nhiệm giải trình và bài toán chất lượng sau giá rẻ

Công ty Kim Phong đang tạo dấu ấn trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, mức giá giảm sâu cũng là thách thức lớn đối với quản lý và chất lượng.

#hóa chất #đấu thầu #chất lượng #giá rẻ #Kim Phong #quản lý

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT