6 xu hướng thiết kế nội thất nhà bếp lên ngôi 2026

Trong năm 2026, xu hướng thiết kế nội thất nhà bếp không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ mà còn phản ánh lối sống, tính bền vững và sự kết nối cảm xúc.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Một trong những xu hướng thiết kế nội thất nhà bếp nổi bật nhất là bảng màu ấm áp, mang cảm hứng tự nhiên. Những gam màu trung tính ấm hay các tông gỗ tự nhiên sẽ thay thế cho các tông trắng và xám lạnh trước đây. Ảnh: Noithatmanhhe
Một trong những xu hướng thiết kế nội thất nhà bếp nổi bật nhất là bảng màu ấm áp, mang cảm hứng tự nhiên. Những gam màu trung tính ấm hay các tông gỗ tự nhiên sẽ thay thế cho các tông trắng và xám lạnh trước đây. Ảnh: Noithatmanhhe
Những màu này không chỉ tạo cảm giác dễ chịu, ấm cúng mà còn mang lại vẻ sang trọng lâu dài cho không gian bếp. Ảnh: Luxvie
Những màu này không chỉ tạo cảm giác dễ chịu, ấm cúng mà còn mang lại vẻ sang trọng lâu dài cho không gian bếp. Ảnh: Luxvie
Bên cạnh đó, vật liệu tự nhiên và có tính bền vững tiếp tục thống lĩnh danh sách xu hướng. Gỗ tự nhiên, đá và các bề mặt đá với vân tự nhiên đang được ưa chuộng hơn so với các vật liệu tổng hợp bóng bẩy. Ảnh: Queen Stone
Bên cạnh đó, vật liệu tự nhiên và có tính bền vững tiếp tục thống lĩnh danh sách xu hướng. Gỗ tự nhiên, đá và các bề mặt đá với vân tự nhiên đang được ưa chuộng hơn so với các vật liệu tổng hợp bóng bẩy. Ảnh: Queen Stone
Những vật liệu này không chỉ mang lại độ bền cao mà còn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên — một yếu tố rất được ưa chuộng trong thiết kế nhà hiện đại. Ảnh: Happynest
Những vật liệu này không chỉ mang lại độ bền cao mà còn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên — một yếu tố rất được ưa chuộng trong thiết kế nhà hiện đại. Ảnh: Happynest
Dự đoán, năm 2026 sẽ ghi nhận sự thống trị của xu hướng không gian mở, trong đó phòng bếp liên thông với phòng khách tạo dòng chảy sinh hoạt liền mạch. Ảnh: Noithatlanha
Dự đoán, năm 2026 sẽ ghi nhận sự thống trị của xu hướng không gian mở, trong đó phòng bếp liên thông với phòng khách tạo dòng chảy sinh hoạt liền mạch. Ảnh: Noithatlanha
Màu sắc trong khu vực bếp - khách được tiết chế tối giản, chủ yếu là các gam màu trung tính hiện đại. Ảnh: Noithatgiakhanh
Màu sắc trong khu vực bếp - khách được tiết chế tối giản, chủ yếu là các gam màu trung tính hiện đại. Ảnh: Noithatgiakhanh
Nhờ khả năng khai thác triệt để không gian góc, bếp chữ L tiếp tục giữ vị trí chủ đạo trong xu hướng nội thất nhà bếp 2026. Ảnh: Homedit
Nhờ khả năng khai thác triệt để không gian góc, bếp chữ L tiếp tục giữ vị trí chủ đạo trong xu hướng nội thất nhà bếp 2026. Ảnh: Homedit
Quầy bếp chạy dọc hai cạnh tường kết hợp tủ kịch trần, hộc kéo đa tầng và phụ kiện lưu trữ thông minh góp phần tăng đáng kể diện tích sử dụng nhưng vẫn đảm bảo bố cục gọn gàng, khoa học. Ảnh: Nhadecor
Quầy bếp chạy dọc hai cạnh tường kết hợp tủ kịch trần, hộc kéo đa tầng và phụ kiện lưu trữ thông minh góp phần tăng đáng kể diện tích sử dụng nhưng vẫn đảm bảo bố cục gọn gàng, khoa học. Ảnh: Nhadecor
Đèn chiếu sáng và ánh sáng tự nhiên được chú trọng hơn. Nhiều gia đình chọn những giải pháp chiếu sáng linh hoạt, từ ánh sáng tự nhiên tối ưu đến các hệ đèn LED tích hợp, để tạo ra không gian vừa trực quan thuận tiện cho việc nấu nướng. Ảnh: Đèn LED Roman
Đèn chiếu sáng và ánh sáng tự nhiên được chú trọng hơn. Nhiều gia đình chọn những giải pháp chiếu sáng linh hoạt, từ ánh sáng tự nhiên tối ưu đến các hệ đèn LED tích hợp, để tạo ra không gian vừa trực quan thuận tiện cho việc nấu nướng. Ảnh: Đèn LED Roman
Năm 2026 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ thông minh trong nhà bếp. Các thiết bị được kết nối Wi-Fi, hệ thống điều khiển qua smartphone và tích hợp sạc không dây trong nội thất giúp người dùng điều chỉnh mọi thứ chỉ bằng vài thao tác chạm. Ảnh: Thegioimoc
Năm 2026 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ thông minh trong nhà bếp. Các thiết bị được kết nối Wi-Fi, hệ thống điều khiển qua smartphone và tích hợp sạc không dây trong nội thất giúp người dùng điều chỉnh mọi thứ chỉ bằng vài thao tác chạm. Ảnh: Thegioimoc
