Đến Indonesia, đừng bỏ lỡ hành trình chinh phục núi lửa Bromo

Du lịch

Đến Indonesia, đừng bỏ lỡ hành trình chinh phục núi lửa Bromo

Nằm giữa Đông Java, núi lửa Bromo cuốn hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, biển cát độc đáo và hành trình chinh phục đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Vân Giang/ Ảnh Việt Long
Nằm ở phía Đông đảo Java, giữa lòng Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, núi lửa Bromo từ lâu đã trở thành biểu tượng du lịch đặc biệt của Indonesia. Không phải ngọn núi cao nhất trong dãy Tengger, song Bromo vẫn khiến du khách mê xê dịch không ngần ngại vượt hàng nghìn cây số để được một lần đứng trước miệng núi lửa đang hoạt động, cảm nhận sự hùng vĩ và linh thiêng hiếm nơi nào có được.
Ở độ cao khoảng 2.329m so với mực nước biển, Bromo hiện lên giữa biển cát Tengger rộng lớn như một “trái tim” của vùng Đông Java. Với người dân tộc Tengger sinh sống quanh khu vực, đây không chỉ là thắng cảnh thiên nhiên mà còn là ngọn núi thiêng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần.
Hằng năm, lễ hội Kasada được tổ chức trang trọng khi người dân mang lễ vật dâng lên miệng núi lửa để cầu mong may mắn, mùa màng bội thu. Chính yếu tố tâm linh hòa quyện cùng cảnh quan khắc nghiệt đã tạo nên sức hút rất riêng cho Bromo trên bản đồ du lịch Indonesia.
Theo kinh nghiệm của dân bản địa, thời điểm lý tưởng nhất để chinh phục núi lửa Bromo là vào mùa khô, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Khi ấy, thời tiết ổn định, bầu trời trong xanh, ít mưa, thuận lợi cho việc di chuyển cũng như săn bình minh. Tuy nhiên, dù là mùa hè, nhiệt độ trên đỉnh núi vào ban đêm và sáng sớm vẫn có thể giảm xuống 5–10°C, đòi hỏi du khách phải chuẩn bị đầy đủ áo khoác, khăn choàng và găng tay để giữ ấm.
Từ Việt Nam, du khách thường lựa chọn bay đến Surabaya hoặc Malang, hai thành phố lớn nằm gần khu vực núi lửa Bromo. Từ Surabaya, thời gian di chuyển đến vùng núi mất khoảng 3–4 giờ, trong khi xuất phát từ Malang chỉ mất khoảng 2–3 giờ. Nhiều người chọn dừng chân tại thành phố Probolinggo trước khi tiếp tục hành trình đến làng Cemoro Lawang – điểm trung chuyển và cũng là “cửa ngõ” dẫn vào Bromo.
Cemoro Lawang nằm sát rìa biển cát Tengger, là nơi tập trung các cơ sở lưu trú, dịch vụ xe jeep và phương tiện đưa đón du khách. Tại đây, người dân bản địa thường khuyên du khách nghỉ ngơi sớm để giữ sức, bởi hành trình chinh phục Bromo sẽ bắt đầu từ khoảng 2 giờ sáng. Khi trời còn tối, xe jeep đưa du khách băng qua biển cát mênh mông, tiến dần lên đỉnh Penanjakan – điểm ngắm bình minh nổi tiếng ở độ cao khoảng 2.770m.
Khoảnh khắc mặt trời dần ló dạng sau dãy núi Tengger được xem là phần thưởng xứng đáng cho việc thức dậy giữa đêm khuya. Ánh sáng vàng cam lan tỏa, làm nổi bật miệng núi lửa Bromo đang âm ỉ khói, phía xa là dáng núi Semeru sừng sững giữa biển mây. Nhiều du khách cho rằng chỉ riêng cảnh tượng này đã đủ để hành trình đến Bromo trở nên đáng giá.
Sau khi rời Penanjakan, du khách tiếp tục hành trình leo lên miệng núi lửa Bromo. Con đường gồm khoảng 250 bậc thang, không quá dài nhưng đòi hỏi thể lực nhất định, đặc biệt trong điều kiện không khí lạnh và mùi lưu huỳnh phảng phất. Khi đặt chân lên đỉnh, khung cảnh thiên nhiên mở ra đầy choáng ngợp, mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác chinh phục và thán phục trước sức mạnh của tạo hóa.
Bên cạnh việc leo núi, biển cát Tengger dưới chân Bromo cũng là trải nghiệm khó quên. Thung lũng cát đen trải dài, tạo cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Du khách có thể thuê ngựa để di chuyển qua khu vực này, vừa tiết kiệm sức, vừa có cơ hội trải nghiệm nét sinh hoạt đặc trưng của người dân địa phương.
Sau khi hoàn thành hành trình chinh phục núi lửa, nhiều du khách lựa chọn ghé thăm làng Ngadas nằm phía sau Bromo. Ngôi làng nhỏ này vẫn giữ được vẻ yên bình, nguyên sơ, là nơi du khách có thể tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng bản địa. Một lựa chọn khác là lưu trú tại Cemoro Lawang để tận hưởng không khí trong lành, tĩnh lặng trước khi rời núi.
Để hành trình khám phá Bromo thêm trọn vẹn, nhiều du khách còn kết hợp ghé thăm thành phố Malang – đô thị lớn, sôi động của Đông Java. Với các hoạt động giải trí về đêm và nhiều điểm tham quan, Malang được xem là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau chuyến leo núi.
Theo kinh nghiệm của những người từng chinh phục Bromo, du khách Việt Nam không cần xin visa nếu lưu trú tại Indonesia dưới 30 ngày, nhưng cần đảm bảo hộ chiếu còn thời hạn. Việc chuẩn bị tiền mặt Rupiah, mua SIM địa phương, mang theo giày thể thao phù hợp và rèn luyện thể lực trước chuyến đi cũng là những yếu tố quan trọng giúp hành trình diễn ra an toàn và suôn sẻ.
Vân Giang/ Ảnh Việt Long
