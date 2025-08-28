Thái Lan thí điểm đổi tiền điện tử sang nội tệ cho du khách

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quan trọng của đất nước, Thái Lan đã có một động thái đột phá trong lịch sử tiền số.

Các quan chức Thái Lan đã cho biết rằng họ sẽ triển khai chương trình thí điểm kéo dài 18 tháng, cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử sang đồng baht để thanh toán tại địa phương, một phần trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quan trọng của đất nước.

Mặc dù là một chính sách tạm thời, tuy nhiên động thái này cũng ghi nhận lần đầu tiên quốc gia này công nhận tiền số trong giao dịch dân sự.

Hàng loạt đồng tiền kỹ thuật số được Thái Lan cho phép sử dụng, chuyển đổi sang nội tệ. Ảnh: Coin Cash

Theo Reuters, Lavaron Sangsnit, thư ký thường trực Bộ Tài chính của Thái Lan phát biểu với các phóng viên rằng hạn mức chuyển đổi sẽ được giới hạn ở mức 550.000 baht (16.949 USD) để thử nghiệm hệ thống và ngăn chặn rửa tiền.

Ông cũng cho biết thêm rằng hạn mức này có thể được đánh giá lại sau khi giai đoạn thí điểm kết thúc. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh lượng khách du lịch nước ngoài đến nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang sụt giảm.

Khách du lịch có thể chi tiêu một khoảng tiền số tương đương 16.949 USD khi đến Thái Lan. Ảnh: Watcher Guru

Du khách sẽ có thể thực hiện chuyển đổi thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thái Lan, sau đó tiền sẽ được chuyển vào các ứng dụng ví trực tuyến để có thể thanh toán cho các doanh nghiệp địa phương.

Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira phát biểu: "Dự án này sẽ hỗ trợ du lịch, nó cũng có thể giúp tăng chi tiêu của du khách trong giai đoạn đầu".

Hôm 18/8, cơ quan kế hoạch nhà nước Thái Lan đã hạ dự báo lượng khách du lịch quốc tế trong cả năm 2025 xuống còn 33 triệu lượt. Số lượng khách du lịch quốc tế dự kiến thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh điểm trước đại dịch vào năm 2019, khi Thái Lan ghi nhận kỷ lục 39,9 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu 1,91 nghìn tỷ baht (58,86 tỷ đô la).