Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Thái Lan thí điểm đổi tiền điện tử sang nội tệ cho du khách

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quan trọng của đất nước, Thái Lan đã có một động thái đột phá trong lịch sử tiền số.

Tuệ Minh

Các quan chức Thái Lan đã cho biết rằng họ sẽ triển khai chương trình thí điểm kéo dài 18 tháng, cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử sang đồng baht để thanh toán tại địa phương, một phần trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quan trọng của đất nước.

Mặc dù là một chính sách tạm thời, tuy nhiên động thái này cũng ghi nhận lần đầu tiên quốc gia này công nhận tiền số trong giao dịch dân sự.

Hàng loạt đồng tiền kỹ thuật số được Thái Lan cho phép sử dụng, chuyển đổi sang nội tệ. Ảnh: Coin Cash

Theo Reuters, Lavaron Sangsnit, thư ký thường trực Bộ Tài chính của Thái Lan phát biểu với các phóng viên rằng hạn mức chuyển đổi sẽ được giới hạn ở mức 550.000 baht (16.949 USD) để thử nghiệm hệ thống và ngăn chặn rửa tiền.

Ông cũng cho biết thêm rằng hạn mức này có thể được đánh giá lại sau khi giai đoạn thí điểm kết thúc. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh lượng khách du lịch nước ngoài đến nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang sụt giảm.

Khách du lịch có thể chi tiêu một khoảng tiền số tương đương 16.949 USD khi đến Thái Lan. Ảnh: Watcher Guru

Du khách sẽ có thể thực hiện chuyển đổi thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thái Lan, sau đó tiền sẽ được chuyển vào các ứng dụng ví trực tuyến để có thể thanh toán cho các doanh nghiệp địa phương.

Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira phát biểu: "Dự án này sẽ hỗ trợ du lịch, nó cũng có thể giúp tăng chi tiêu của du khách trong giai đoạn đầu".

Hôm 18/8, cơ quan kế hoạch nhà nước Thái Lan đã hạ dự báo lượng khách du lịch quốc tế trong cả năm 2025 xuống còn 33 triệu lượt. Số lượng khách du lịch quốc tế dự kiến thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh điểm trước đại dịch vào năm 2019, khi Thái Lan ghi nhận kỷ lục 39,9 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu 1,91 nghìn tỷ baht (58,86 tỷ đô la).

Rút tiền từ cây ATM Bitcoin ở Thái Lan.
Watcher Guru
Link bài gốc Copy link
https://watcher.guru/news/thailand-allows-tourists-to-convert-their-cryptocurrency-to-baht
#tiền điện tử Thái Lan #đổi tiền số sang nội tệ #du lịch Thái Lan #tiền số trong giao dịch dân sự #chương trình thí điểm tiền điện tử #giới hạn chuyển đổi tiền số

Bài liên quan

Số hóa

Giữa xung đột, hacker Israel cướp, đốt sạch sàn tiền số Iran

Ít nhất 90 triệu USD tài sản số đã bốc hơi. Kẻ đánh cắp đã "đốt" luôn số tiền hack được khiến chúng biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới tiền số.

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran Nobitex cho biết họ bị tấn công. Toàn bộ tài sản bị rút khỏi ví nóng.

Theo thông tin được nền tảng cung cấp, xuất hiện truy cập trái phép vào cơ sở hạ tầng vào ví nóng. Công ty lưu trữ một phần tài sản của khách hàng ở đây.

Xem chi tiết

Số hóa

Bẫy lừa tiền ảo: Hứa lãi khủng, mất trắng hàng tỷ đồng

Lợi dụng tâm lý ham lợi, các đối tượng dựng kịch bản đầu tư tiền ảo với lời hứa lãi suất cao và tặng tiền “chơi thử” để tạo niềm tin, khiến nhiều người sập bẫy.

Thủ đoạn tinh vi dụ dỗ người tham gia

Theo trình báo của chị D. (45 tuổi, Hà Nội), ngày 21/7/2025, chị quen một người qua mạng và được rủ đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global. Đối tượng ban đầu chủ động chuyển 18 triệu đồng để chị “chơi thử”, sau đó chị D. nạp 60 triệu đồng vào ứng dụng và rút thành công 1,5 triệu đồng lãi. Nghĩ đây là kênh kiếm lời dễ dàng, chị tiếp tục nạp thêm 5 lần, nâng tổng số tiền đầu tư lên 350 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xây dựng pháp lý liên quan tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp nghe Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành có liên quan báo cáo về tình hình tiền ảo và định hướng xây dựng các khuôn khổ pháp lý liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam.

Chiều 5/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2 năm 2025. Tại buổi họp, báo chi đặt vấn đề liên quan đến quản lý đồng tiền số, đồng tiền ảo.
Xay dung phap ly lien quan tai san ao, tien ao o Viet Nam

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Theo đó, mới đây tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược, Tổng Bí thư Tô Lâm có nhấn mạnh: "Không để chậm trễ, không để mất cơ hội, không tạo khoảng cách riêng biệt đối với các hình thái tài chính mới cũng như phương thức giao dịch hiện đại". Được biết nước ta hiện nay nằm trong top đầu về tham gia thị trường thương mại kỹ thuật số nhưng chưa có hành lang pháp lý dẫn đến nhiều rủi ro. Vậy Chính phủ cho biết có những giải pháp, chính sách gì về quản lý tiền kỹ thuật số, tiền ảo?.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới