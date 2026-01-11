Ăn lộc Mẫu, 3 con giáp giàu to... đón Tết Bính Ngọ 2026 linh đình

Từ nay tới Tết Bính Ngọ 2026, 3 con giáp này làm gì cũng gặp quý nhân, vận trình thăng hoa, đón lộc, trúng số lớn.
Từ thực tiễn, các chuyên gia kiến nghị cần siết chặt công tác giám sát, hậu kiểm để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo Luật Đấu thầu.
Tại CES 2026, MSI trình làng dàn mainboard thế hệ mới với tâm điểm là UNIFY-X “vua ép xung” và dòng B850 được nâng cấp mạnh mẽ.
Dưới đây là một số loài hoa theo quan niệm dân gian, dù đẹp nhưng bị cho là kém may mắn, không nên trưng trong nhà dịp năm mới.
Đặt cây xanh trong phòng tắm không chỉ giúp không gian trở nên sinh động mà còn có tác dụng hút ẩm, lọc không khí, giảm mùi khó chịu.
Trên hướng mặt trận Kostiantynivka, Nga chiếm được ít nhất 18 km vuông lãnh thổ trong vòng 24 giờ; trên hướng Zaporizhzhia, giao tranh diễn ra ác liệt.
Hóa thạch được phát hiện cách đây gần 100 năm mới được các chuyên gia xác định là một loài khủng long mỏ vịt mới sống vào cuối kỷ Phấn trắng.
Sau hơn 10 năm gắn bó với người dùng Việt, ASUS bất ngờ tạm dừng mảng smartphone, để lại nhiều tiếc nuối cho Zenfone và ROG Phone từng rất được yêu thích.
Nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn, tắc kè hoa lùn có râu (Rieppeleon brevicaudatus) khiến giới nghiên cứu và người yêu thiên nhiên đặc biệt chú ý.
Khám phá tàn tích Aquilea với bức tranh sàn khảm cổ đại từ thế kỷ 4, nổi bật với họa tiết hoa văn guilloche bắt mắt và tình trạng bảo quản xuất sắc.
Hiện tại chiếc Lexus LC 500h siêu hiếm Việt Nam này đã được đăng ký biển số trúng đấu giá là 72A-772.22, chỉ 40 triệu đồng, xe đang ở phường Vũng Tàu, TP.HCM.
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.
Sau thành công của các mẫu máy đọc sách màu, người dùng đang chờ đợi liệu Rakuten Kobo sẽ tung phần cứng mới năm 2026 hay án binh bất động.
Nằm ở miền đông Indonesia, Vườn quốc gia Lorentz là vùng hoang dã hiếm hoi hội tụ núi tuyết, rừng mưa và biển nhiệt đới.
Sau nhiều năm tách riêng, Realme chính thức trở lại làm thương hiệu con của OPPO nhằm hợp nhất nguồn lực và giảm chi phí cạnh tranh toàn cầu.
Trong năm 2026, xu hướng thiết kế nội thất nhà bếp không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ mà còn phản ánh lối sống, tính bền vững và sự kết nối cảm xúc.
Nằm giữa Đông Java, núi lửa Bromo cuốn hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, biển cát độc đáo và hành trình chinh phục đậm dấu ấn văn hóa bản địa.
Tại Sayburç, thuộc Şanlıurfa, người ta tìm thấy một bức tượng với phần xương sườn lộ rõ, miệng bị khâu kín, đôi mắt dường như được lấp đầy bằng vỏ sò.
Các nhà khoa học tái tạo lại khuôn mặt của Avgi, một thiếu niên Hy Lạp 9.000 năm tuổi khiến người xem ngạc nhiên.
Xuất hiện các vùng biển và sông nước nhiệt đới, diều lửa (Haliastur indus) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc đẹp và khả năng thích nghi linh hoạt.
Simple Energy Private Limited - Start-up xe điện nổi tiếng Ấn Độ mới cho ra mắt xe máy điện Simple One Gen 2 với quãng đường vận hành tới 400km/sạc.
Nissan Tekton 2026 sẽ là mẫu xe SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản dành cho thị trường các nước đang phát triển, cạnh tranh với Seltos và Creta.