Giải mã

Ăn lộc Mẫu, 3 con giáp giàu to... đón Tết Bính Ngọ 2026 linh đình

Từ nay tới Tết Bính Ngọ 2026, 3 con giáp này làm gì cũng gặp quý nhân, vận trình thăng hoa, đón lộc, trúng số lớn.

Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất bước vào giai đoạn cuối năm với tinh thần vững vàng, tư duy chín chắn và đặc biệt là sự kiên trì đã được tôi luyện suốt thời gian dài. Từ nay tới Giao Thừa, tuổi Tuất được cát tinh soi chiếu, vận trình tài chính có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
Những khó khăn từng khiến bản mệnh trăn trở dần được tháo gỡ. Người làm ăn kinh doanh dễ gặp đối tác uy tín, ký kết hợp đồng thuận lợi, dòng tiền luân chuyển ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng thu nhập, nhận thưởng cuối năm hoặc được cấp trên ghi nhận năng lực.
Về công danh, tuổi Tuất được đánh giá cao nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và uy tín cá nhân. Đây là thời điểm thích hợp để khẳng định vị thế, mở rộng mối quan hệ hoặc chuẩn bị cho những bước tiến dài hơi trong năm mới.
Chuyện tình cảm cũng ấm dần lên. Người đã có đôi có cặp dễ bàn chuyện tương lai, gia đạo yên ấm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc người quen giới thiệu.
Tuổi Tỵ: Tuổi Tỵ là con giáp có sự chuyển mình mạnh mẽ nhất trong giai đoạn từ nay đến Giao Thừa. Sau một năm nhiều thử thách, bản mệnh dần bước ra khỏi vùng trầm lắng để đón nhận vận may mới. Sao tốt nhập mệnh giúp tuổi Tỵ sáng suốt hơn trong quyết định, đặc biệt liên quan đến tiền bạc và đầu tư.
Tài lộc đến theo hướng “chậm mà chắc”. Những khoản tưởng chừng bế tắc nay có dấu hiệu khai thông. Người buôn bán dễ gặp khách lớn, hàng hóa quay vòng nhanh, lợi nhuận tăng dần về cuối năm. Người làm nghề tự do hoặc sáng tạo có cơ hội bứt phá nhờ ý tưởng mới.
Công việc của tuổi Tỵ cũng khởi sắc rõ rệt. Bản mệnh dễ được giao trọng trách, có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân. Đây là giai đoạn “lấy lại phong độ”, tạo nền tảng vững chắc cho năm Bính Ngọ.
Tình duyên thuận hòa. Người có gia đình tìm lại sự đồng điệu, thấu hiểu. Người độc thân dễ nảy sinh tình cảm sâu sắc, mối quan hệ tiến triển tự nhiên, không gượng ép.
Tuổi Tý: Từ nay đến Giao Thừa, tuổi Tý được xem là con giáp “đón lộc bất ngờ”. Nhờ sự nhanh nhạy, linh hoạt và khả năng nắm bắt thời cơ tốt, bản mệnh dễ tạo ra bước tiến rõ rệt về tài chính.
Tiền bạc không chỉ đến từ nguồn chính mà còn từ các khoản phụ, nghề tay trái hoặc cơ hội hợp tác ngắn hạn nhưng sinh lời tốt. Cuối năm, tuổi Tý có thể thoải mái chi tiêu, sắm sửa Tết mà không quá áp lực.
Công danh sự nghiệp ổn định và có chiều hướng đi lên. Những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Tuổi Tý cũng dễ gặp quý nhân – người đưa ra lời khuyên đúng lúc hoặc mở ra cánh cửa mới trong công việc.
Chuyện tình cảm khởi sắc nhẹ nhàng nhưng bền vững. Gia đình hòa thuận, các mối quan hệ xã hội hài hòa, mang lại cảm giác an tâm và tinh thần tích cực khi bước sang năm mới. (*Thông tin chỉ mang tính tham khảo).
Theo Phụ nữ sức khỏe
