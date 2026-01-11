Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mainboard MSI CES 2026 gây sốc khi UNIFY-X trở lại, B850 lột xác

Số hóa

Mainboard MSI CES 2026 gây sốc khi UNIFY-X trở lại, B850 lột xác

Tại CES 2026, MSI trình làng dàn mainboard thế hệ mới với tâm điểm là UNIFY-X “vua ép xung” và dòng B850 được nâng cấp mạnh mẽ.

Thiên Trang (TH)
Dàn bo mạch chủ MSI tại CES 2026 đã khép lại hệ sinh thái PC của hãng bằng loạt nâng cấp tập trung vào hiệu năng và độ ổn định. (Ảnh: Genk)
Dàn bo mạch chủ MSI tại CES 2026 đã khép lại hệ sinh thái PC của hãng bằng loạt nâng cấp tập trung vào hiệu năng và độ ổn định. (Ảnh: Genk)
Nổi bật nhất là MEG X870E UNIFY-X MAX, dòng mainboard ép xung trứ danh với thiết kế hai khe RAM tối ưu đường tín hiệu.(Ảnh: Genk)
Nổi bật nhất là MEG X870E UNIFY-X MAX, dòng mainboard ép xung trứ danh với thiết kế hai khe RAM tối ưu đường tín hiệu.(Ảnh: Genk)
Sản phẩm sở hữu VRM 18+2+1 phase Smart Power Stage 110A, sẵn sàng “cân” các CPU Ryzen hiệu năng cao và ép xung nặng.(Ảnh: Genk)
Sản phẩm sở hữu VRM 18+2+1 phase Smart Power Stage 110A, sẵn sàng “cân” các CPU Ryzen hiệu năng cao và ép xung nặng.(Ảnh: Genk)
MSI còn bổ sung Tuning Controller cùng CLICK BIOS X mới, tối ưu riêng cho CPU AMD X3D với Latency Killer và X3D Gaming Mode.(Ảnh: Genk)
MSI còn bổ sung Tuning Controller cùng CLICK BIOS X mới, tối ưu riêng cho CPU AMD X3D với Latency Killer và X3D Gaming Mode.(Ảnh: Genk)
Ở phân khúc chủ đạo, dòng B850 được “vũ trang” hàng loạt tính năng cao cấp như PCIe Gen5, Wi-Fi 7 và VRM mạnh mẽ.(Ảnh: Genk)
Ở phân khúc chủ đạo, dòng B850 được “vũ trang” hàng loạt tính năng cao cấp như PCIe Gen5, Wi-Fi 7 và VRM mạnh mẽ.(Ảnh: Genk)
Các mẫu B850 GAMING PLUS MAX WIFI, TOMAHAWK MAX WIFI II và MORTAR MAX WIFI cho thấy ranh giới phổ thông - cao cấp ngày càng mờ.(Ảnh: Genk)
Các mẫu B850 GAMING PLUS MAX WIFI, TOMAHAWK MAX WIFI II và MORTAR MAX WIFI cho thấy ranh giới phổ thông - cao cấp ngày càng mờ.(Ảnh: Genk)
MSI cũng gây chú ý với X870I EDGE TI EVO WIFI Mini-ITX, nhỏ gọn nhưng vẫn hỗ trợ PCIe Gen5 cho GPU và SSD.(Ảnh: Genk)
MSI cũng gây chú ý với X870I EDGE TI EVO WIFI Mini-ITX, nhỏ gọn nhưng vẫn hỗ trợ PCIe Gen5 cho GPU và SSD.(Ảnh: Genk)
Với UNIFY-X trở lại và B850 nâng tầm phần cứng, MSI đang đặt ra chuẩn mực mới cho mainboard PC năm 2026.(Ảnh: Genk)
Với UNIFY-X trở lại và B850 nâng tầm phần cứng, MSI đang đặt ra chuẩn mực mới cho mainboard PC năm 2026.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#MSI #Mainboard #CES 2026 #UNIFY-X #B850 #PC gaming

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT