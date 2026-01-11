Hà Nội

Kho tri thức

Phát hiện loài khủng long mỏ vịt mới chưa từng thấy trước đây

Hóa thạch được phát hiện cách đây gần 100 năm mới được các chuyên gia xác định là một loài khủng long mỏ vịt mới sống vào cuối kỷ Phấn trắng.

Tâm Anh (theo Livescience)
Các nhà khoa học đã xác định được một loài khủng long mỏ vịt khổng lồ từng sinh sống ở khu vực ngày nay là New Mexico cách đây khoảng 75 triệu năm. Ảnh: Sergey Krasovskiy/Courtesy of NMMNHS.
Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho biết loài khủng long mỏ vịt mới được đặt tên là Ahshislesaurus wimani. Chúng có thể có đầu phẳng và một mào xương thấp trên mõm. Ảnh: Kobayashi et al, doi: 10.1038/s41598-019-48607-1.
Theo các nhà khoa học, khủng long mỏ vịt, hay hadrosaurid, có khá nhiều loại. Chúng sống vào cuối kỷ Phấn trắng (145 triệu đến 66 triệu năm trước) cùng với các loài khủng long Hadrosauridae khác ở vùng New Mexico ngày nay. Khủng long mỏ vịt ăn thực vật cỡ lớn. Chúng phát triển mạnh trong khoảng 24 triệu năm cuối của kỷ Phấn trắng. Ảnh: Hobetsu Musem / Hokkaido University Museum.
Đồng tác giả nghiên cứu Steven Jasinski, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Harrisburg ở Pennsylvania, cho biết loài khủng long mỏ vịt khổng lồ đôi khi còn được gọi một cách sinh động là "những con bò của kỷ Phấn trắng". Ảnh: Charles R. Knight.
Theo nhà cổ sinh vật học Steven, mặc dù tên gọi trên có thể không phải là một phép ẩn dụ hoàn hảo nhưng loài khủng long này có khả năng sống theo đàn và xuất hiện trong môi trường phía bắc New Mexico vào cuối kỷ Phấn trắng. Ảnh: Michael Skrepnick.
Nhóm nghiên cứu cho hay khủng long Ahshislesaurus wimani có khả năng đạt chiều dài cơ thể lên tới 12m. Ảnh: Gabriel Diaz Yantén (Paleogdy).
Trước đó, các chuyên gia phát hiện một nhóm hóa thạch Ahshislesaurus wimani vào năm 1916 và từng được xác định là thành viên của chi Kritosaurus thuộc họ Hadrosauridae. Ảnh: Earth.com.
Tuy nhiên, các mẫu hóa thạch hiện có thường xuyên được đánh giá lại khi có thêm dữ liệu và hóa thạch mới được tìm thấy. Trong nghiên cứu mới, các nhà chuyên gia đã xem xét lại những hóa thạch đó, bao gồm một hộp sọ không hoàn chỉnh, xương hàm dưới và một số đốt sống - từ Hệ tầng Kirtland ở New Mexico. Các hóa thạch này được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian. Ảnh: sciencephoto.
Bằng cách so sánh hộp sọ của Ahshislesaurus wimani với hộp sọ của các loài khủng long Hadrosauridae khác, nhóm nghiên cứu nhận thấy đây là một loài khủng long mới. Ahshislesaurus wimani có quan hệ họ hàng gần với Kritosaurus, cho thấy rằng dòng tiến hóa của chúng đã tách ra không lâu trước đó. Ảnh: Raul Martin.
Các nhà nghiên cứu hiện vẫn chưa rõ làm thế nào các loài khủng long có quan hệ họ hàng cùng tồn tại trong cùng một môi trường. Việc tìm hiểu lịch sử và phạm vi phân bố của các loài khác nhau có thể giúp các nhà khoa học hiểu được môi trường sống của chúng cũng như lịch sử tiến hóa của loài khủng long mỏ vịt. Ảnh: Danielle Dufault.
Tâm Anh (theo Livescience)
