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Số hóa - Xe

Piaggio Liberty 50cc tại Việt Nam vẫn là dấu hỏi với xăng sinh học E10?

Xe máy thương hiệu Piaggio và Vespa tại Việt Nam được thông báo tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Liberty 50cc lại không có thông báo cụ thể.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm xe tay ga Piaggio Liberty 50cc tại Việt Nam.

Piaggio Việt Nam (PVN) đã thông báo chính thức toàn bộ các mẫu xe Piaggio và Vespa đang được bán tại thị trường trong nước đều tương thích với xăng sinh học E10 mới, khách hàng mua xe có thể mua và sử dụng bình thường. Theo khuyến nghị chính thức của PVN, trong tài liệu hướng dẫn sử dụng (HDSD) đi kèm từng mẫu, nhà sản xuất đã ghi rõ nội dung khuyên dụng xăng E10.

Tuy nhiên, trong số này, mẫu Liberty 50cc từng được phân phối tại Việt Nam năm 2020 lại không có thông báo cụ thể bởi mẫu xe tay ga cỡ nhỏ này có khả năng không phù hợp với xăng E10. Hiện Liberty 50 không còn trong danh mục sản phẩm của Piaggio Việt Nam.

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Piaggio Liberty 50cc tại Việt Nam vẫn là dấu hỏi với xăng sinh học E10?

Ngoài ra, một số hãng xe máy khác cũng có lưu ý cụ thể khác nhau đối với xăng E10. Trong đó, Honda cho biết tất cả các xe máy hiện tại bán ra ở Việt Nam đều tương thích với loại nhiên liệu này, nhưng hãng khuyến nghị sử dụng xăng E10 RON 85 có trị số Octan từ 95 trở lên.

Yamaha Việt Nam thông báo chính thức tất cả các xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với xăng E10. Với xe máy Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí, nếu được sản xuất từ năm 2017 đến nay thì cũng có thể sử dụng xăng sinh học mới, nhưng nếu khách hàng mua loại sản xuất trước năm 2017 thì hãng khuyến cáo nên dùng xăng E5 RON 92.

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Liberty 50cc từng được phân phối tại Việt Nam năm 2020 lại không có thông báo cụ thể bởi mẫu xe tay ga cỡ nhỏ này có khả năng không phù hợp với xăng E10.

Với Suzuki, hãng thông báo hầu hết các mẫu xe từ trước đến nay đều tương thích với xăng E10 mới, nhưng một số xe máy (gồm Viva 110, Smash, Revo, Shogun, Amity, Hayate SC/SS, Skyride, UA125, EN150, GZ150 và GD110) sẽ có thể vận hành ổn định với loại nhiên liệu này sau khi được kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế định kỳ các chi tiết thuộc hệ thống nhiên liệu theo khuyến nghị.

Cuối tháng 5 vừa qua, Hiệp hội các Nhà sản xuất Xe máy Việt Nam - VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và SYM) cũng công bố về vấn đề tương thích của xăng sinh học E10.

Theo thông báo của VAMM cho biết xe máy của những hãng đang bán ra tại thị trường Việt Nam như; Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều tương thích với xăng E10 và không phải thay đổi về kỹ thuật. Riêng với Suzuki, hầu hết các đời xe đều sử dụng được xăng E10 nhưng phải loại trừ các đời xe sau đang chờ thông tin xác thực về tính tương thích gồm: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, Gz150, UA125, GD110.

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Chủ phương tiện có thể phản ánh chất lượng xăng E10 ngay trên điện thoại

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Video: Xăng E10: Kiểm soát chất lượng, giải tỏa băn khoăn (Theo: VTV24).

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Toàn bộ ôtô hybrid sạc điện của BYD Việt Nam đều tương thích với xăng E10

Bên cạnh đó, việc sử dụng xăng sinh học E10 theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành theo chính sách của BYD Việt Nam.

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Theo đại diện phía BYD Việt Nam cho biết: “Các dòng xe Plug-in Hybrid (PHEV) của BYD trang bị công nghệ động cơ DM-i Super Hybrid độc quyền đều sở hữu khả năng thích ứng hoàn hảo với xăng sinh học E10. Hệ thống này đảm bảo quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra tối ưu, giúp xe vận hành mượt mà, bền bỉ và duy trì hiệu suất vượt trội mà không cần bất kỳ sự thay đổi hay nâng cấp kỹ thuật nào từ phía người dùng.

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