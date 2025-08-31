Phương tiện tăng gấp 2 - 3 lần, cửa ngõ Hà Nội và cao tốc ùn tắc kéo dài
Trong chiều qua và sáng nay (31/8) trên các tuyến đường, nút giao tại các cửa ngõ Hà Nội và cao tốc nối tiếp xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Theo Anh Trọng/Tiền Phong
Trao đổi sáng nay, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng 6, Cục CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình bắt đầu từ chiều qua (30/8), lưu lượng xe tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường. CSGT đã trực 100% quân số và tại các nút giao đều có người, phương tiện túc trực để theo dõi và điều tiết giao thông.
Theo lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT, cao điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Cục CSGT đã phối hợp với công an các địa phương thực hiện . "Nếu dịp này cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài, CSGT sẽ thực hiện đóng cao tốc cục bộ để tránh việc ùn tắc trên diện rộng xảy ra", lãnh đạo Đội 3, Phòng 6 Cục CSGT thông tin.
Xe container lật nghiêng, Quốc lộ 12A ùn tắc nhiều giờ
Đang lưu thông trên Quốc lộ 12A (Quảng Trị), xe container bất ngờ lật nghiêng khi lên giữa cầu Trọng Hóa 2, chắn toàn bộ mặt đường.
Chiều 12/7, thông tin từ UBND xã Dân Hóa (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe, khiến Quốc lộ 12A bị tê liệt nhiều giờ.
Trước đó, vào khoảng 12h ngày 12/7, xe container mang BKS: 34C-09802 do tài xế Vũ Văn Bảy (SN 1976, trú tại tỉnh Hải Dương) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve, khi đi đến cầu Trọng Hóa 2, xe bất ngờ lật nghiêng giữa cầu, chắn toàn bộ mặt đường.
Công an Hà Nội thông báo, thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Lễ Kỷ niệm: từ 22 giờ 00 ngày 1/9/2025 đến 13 giờ 00 ngày 2/9/2025.