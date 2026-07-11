Công ty Hồ Sơn Tư được chỉ định gói thầu thiết bị trường học tại xã Xuân Đông

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/05/2026, UBND xã Xuân Đông (TP Đồng Nai) đã thông qua Quyết định số 566/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thức ký, phê duyệt dự án "Nâng cấp, sửa chữa, cung cấp trang thiết bị trường Lê Quý Đôn".

Dự án có tổng mức đầu tư 5.963.441.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2027 nhằm cải thiện cơ sở vật chất học đường, bao gồm hạng mục xây mới nhà xe học sinh diện tích khoảng 608 m2 và đầu tư đồng bộ trang thiết bị nội thất. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Đông được giao trách nhiệm làm chủ đầu tư, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Để cụ thể hóa danh mục mua sắm, ngày 24/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Đông - Lê Thành Nhân đã ký Quyết định số 111/QĐ-TTDVTH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung. Kế hoạch này phân chia thành 4 gói thầu tư vấn, giám sát và mua sắm với tổng dự toán 4.217.826.000 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Trong đó, Gói thầu số 06: Thiết bị bàn ghế trường học có giá gói thầu 1.637.928.000 đồng được xác định là hạng mục cốt lõi của giai đoạn bổ sung.

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ và Tờ trình số 35C/TTr-MNĐ ngày 24/06/2026 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH một thành viên Mái Ngói Đỏ, ngày 25/06/2026, Giám đốc Lê Thành Nhân ký Quyết định số 117/QĐ-TTDVTH chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06. Đơn vị được chỉ định thực hiện là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồ Sơn Tư. Giá trúng thầu được xác định chính xác ở mức 1.637.928.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%), trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán ban đầu. Do áp dụng phương thức chỉ định thầu công khai theo đúng quy trình rút gọn dành cho dự án quy mô nhỏ cấp xã, tỷ lệ tiết kiệm tài chính ghi nhận ở mức 0 đồng.

Quyết định số 117/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hồ Sơn Tư (mã số thuế 3601018494) đăng ký trụ sở chính tại đường 1, tổ 1, ấp Xuân Hòa 2, xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai. Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 28 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 4 gói và 2 gói đang chờ kết quả, tích lũy tổng giá trị trúng thầu 33.089.308.400 đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp có sự am hiểu sâu sắc địa bàn khi từng tham gia và trúng 19 gói thầu tại TP Đồng Nai, thường xuyên cộng tác với các đơn vị như Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc cũ (trúng 7/9 gói thầu) và Ban Quản lý dự án khu vực 07 TP Đồng Nai (trúng 4/6 gói thầu).

Phân tích dưới góc độ quản lý kinh tế công, việc triển khai đầu tư trang thiết bị học đường bằng ngân sách địa phương đòi hỏi sự đồng bộ giữa tiến độ hành chính và chất lượng sản phẩm. Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu mua sắm thiết bị có giá trị dưới 2 tỷ đồng tại dự án cấp xã là hoàn toàn phù hợp với hạn mức được quy định cụ thể tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quy trình này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị hồ sơ, kịp thời đưa trang thiết bị vào phục vụ năm học mới của trường Lê Quý Đôn.

Dù vậy, tính hiệu quả của nguồn vốn công vẫn là thước đo quan trọng đối với các cơ quan quản lý. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Quốc Vũ, các văn bản chỉ đạo điều hành kinh tế, đặc biệt là Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư trong việc quản lý nguồn vốn hiệu quả. Khi thực hiện các gói thầu chỉ định thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng không, cơ quan phê duyệt cần tăng cường cơ chế kiểm tra chéo, hậu kiểm định giá độc lập đối với danh mục hàng hóa nhằm đảm bảo giá trị mua sắm tiệm cận tối đa với giá thị trường, tránh thất thoát lãng phí phi vật chất.