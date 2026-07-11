Đồng Nai: Gói thầu giao thông trên 10 tỷ đồng có tiết kiệm đạt mức 0,03%

Phòng Kinh tế xã Xuân Bắc tại TP Đồng Nai vừa phê duyệt một gói thầu xây lắp giao thông hơn 10 tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt xấp xỉ là 0,03%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Bắc (TP Đồng Nai) - Huỳnh Ngọc Hữu đã ký Quyết định số 77/QĐ-PKT ngày 07/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình Hạng mục đường giao thông và hệ thống thoát nước. Gói thầu này thuộc dự án Xây mới đường tổ 10, ấp 8 (Đường vào làng dân tộc).

Hiệu quả kinh tế xấp xỉ 0,03%

Dự án đầu tư công này được phê duyệt theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 03/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Xuân Bắc - Nguyễn Bảo Khang ký, với tổng mức đầu tư 11.997.154.000 đồng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành tại Quyết định số 45/QĐ-PKT ngày 11/06/2026. Đến ngày 23/06/2026, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt qua Quyết định số 67/QĐ-PKT, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Thịnh Group lập và Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng An Khang Phát thẩm định.

Gói thầu số 05 có giá dự toán được xác định là 10.429.876.029 đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh đường T10 Xuân Bắc (gồm Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh) với giá trúng thầu 10.426.660.763 đồng.

Như vậy, thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, chỉ số giảm giá và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước được 3.215.266 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm này đạt xấp xỉ 0,03%, thuộc nhóm chỉ số tiết kiệm thấp dưới góc độ quản lý dòng vốn đầu tư công.

Quyết định số 77/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Nhà thầu giá thấp bị loại ở bước kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 02/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Trong số đó, đơn vị đề xuất phương án tài chính thấp nhất là Liên danh Đường tổ 10 ấp 8 với giá dự thầu 9.739.507.867 đồng. Mức giá này thấp hơn giá dự toán của chủ đầu tư và thấp hơn giá của liên danh trúng thầu là 690.368.162 đồng.

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT đã xếp loại nhà thầu giá thấp này ở trạng thái "Không đạt" tại bước đánh giá năng lực kỹ thuật. Chi tiết các lỗi được tổ chuyên gia chỉ ra bao gồm: nhà thầu không đề xuất cụ thể nhãn hiệu và nơi khai thác đối với vật liệu nhựa đường cùng cống hộp; hồ sơ thiếu thuyết minh khảo sát hiện trạng bằng hình ảnh thực tế; không xây dựng biểu đồ cung ứng vật tư theo tiến độ. Đồng thời, giải pháp kỹ thuật thi công mương bê tông, cống hộp, cửa xả và hệ thống biển báo chỉ được thuyết minh chung chung, chưa cụ thể hóa quy trình quản lý chất lượng riêng biệt cho công trình.

Một đối thủ khác là Liên danh AD-CT (XB) bị loại trực tiếp từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Nguyên nhân do Bảo lãnh dự thầu số MD2612558925 do ngân hàng phát hành bị ghi sai tên gói thầu, sai tên đơn vị thụ hưởng và không đảm bảo đủ giá trị tài chính tối thiểu theo quy định của E-HSMT.

Tần suất xuất hiện của các doanh nghiệp nội tỉnh

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều có trụ sở tại xã Định Quán, thành phố Đồng Nai. Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp (thành viên đứng đầu liên danh, mã số thuế 3600500754) có địa chỉ tại Ấp 7, xã Định Quán, TP Đồng Nai. Doanh nghiệp này có lịch sử đấu thầu khá dày dạn khi tham gia 121 gói thầu và trúng tới 83 gói, tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 806.867.830.346 đồng.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh (mã số thuế 3603739068) có địa chỉ tại Ấp 7, Xã Định Quán, TP Đồng Nai. Lịch sử hệ thống dữ liệu cho thấy nhà thầu này từng tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng 21 gói, trượt 2 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 41.917.765.763 đồng.

Đáng chú ý hai doanh nghiệp này có mối quan hệ đấu thầu khá quen thuộc tại địa phương. Trước đây, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh từng nộp hồ sơ đối đầu độc lập với Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp tại 4 gói thầu xây lắp công ích và kết quả là Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp đều giành chiến thắng. Ngoài ra, hai đơn vị này cũng từng hợp tác liên danh ở một số dự án hạ tầng khác trên địa bàn tỉnh trước khi tiếp tục bắt tay tại gói thầu giao thông xã Xuân Bắc.

Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), chuyên gia luật đầu tư công, việc một gói thầu quy mô lớn có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp xấp xỉ 0,03% luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận về tính kinh tế trong đấu thầu. Khi các nhà thầu bỏ giá thấp bị loại bởi những thiếu sót ở hồ sơ kỹ thuật hoặc bảo lãnh dự thầu, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu cần được đề cao để chứng minh tính minh bạch, khách quan, bảo đảm các tiêu chí mời thầu không tạo rào cản vô hình đối với các nhà thầu theo tinh thần Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.