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Bạn đọc - Phản biện

Trường Mầm non Cát Tường: Hai nhà thầu cạnh tranh gói xây lắp hơn 3,43 tỷ đồng

Gói thầu xây dựng tại phường Tân Sơn Nhì, ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu với tỷ lệ giảm giá từ 7,04% đến 12,81%, mở ra cơ hội tiết kiệm lớn cho ngân sách

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhì đang tiến hành các bước đánh giá hồ sơ đề xuất để lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu XL: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Cát Tường. Gói thầu dân dụng này được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, kỳ vọng nâng cao tuổi thọ công trình và chất lượng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục học đường.

Hồ sơ pháp lý và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nền tảng

Hồ sơ hệ thống thể hiện, dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Cát Tường chính thức được phê duyệt theo Quyết định số 1586/QĐ UBND ngày 12/06/2026 do Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Quốc Bình ký ban hành. Dự án có tổng mức đầu tư được xác định là 4.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu với tiến độ thực hiện xuyên suốt giai đoạn 2026 đến 2028. Trong cơ cấu tổng mức đầu tư, phần chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị cụ thể là 3.436.716.160 đồng.

Căn cứ vào danh mục phân chia phần việc được duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600171284 cũng được phê duyệt cùng ngày 12/06/2026 theo Quyết định số 97/QĐ QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhì. Gói thầu XL: Thi công xây dựng (mã số gói thầu BP2600419382) được xác lập mức giá toán khớp với chi phí xây dựng dự án là 3.436.716.160 đồng.

Đến ngày 18/06/2026, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trường Lâm đã ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-QLDA phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Ngay sau đó, thông báo mời thầu chính thức được phát hành công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã số TBMT IB2600300503, áp dụng loại hợp đồng trọn gói và quy định thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 60 ngày.

Cục diện cạnh tranh trực diện tại biên bản mở thầu

Vào mốc thời gian đóng thầu ngày 29/06/2026 lúc 09 giờ 00 phút, hệ thống tự động ghi nhận có hai nhà thầu hoàn thành nộp hồ sơ dự thầu và biên bản mở thầu được công khai lúc 09 giờ 04 phút cùng ngày. Cả hai doanh nghiệp đều tham gia với tư cách nhà thầu độc lập và không đề xuất tỷ lệ giảm giá rời trên hệ thống.

Hồ sơ dự thầu có mức bỏ giá thấp nhất thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Liêm với giá dự thầu công bố là 2.996.388.407 đồng. Đối chiếu với giá dự toán gói thầu, mức giá của đơn vị này thấp hơn 440.327.753 đồng. Qua công thức tính toán xác thực, tỷ lệ giảm giá của nhà thầu Hồng Liêm đạt mức 12,81%.

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Nguồn: MSC

Ứng viên tiếp theo bám đuổi sát sao trên hệ thống là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Vũ Hồ với giá dự thầu xuất hiện tại biên bản mở thầu là 3.194.879.664 đồng. Mức giá bỏ thầu của doanh nghiệp này thấp hơn giá trần gói thầu là 241.836.496 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá xác lập ở mức 7,04%. Cả hai ứng viên đều đề xuất thời gian thực hiện gói thầu kéo dài 60 ngày, hoàn toàn đồng bộ với yêu cầu tiến độ trần mà chủ đầu tư đặt ra trong E-HSMT.

Bình luận dưới góc độ pháp lý và thông số gói thầu

Phân tích các thông số kỹ thuật và tính chất xây lắp của gói thầu đang xét, quy mô đầu tư bao gồm các hạng mục cải tạo thiết thực như chống thấm nền, thay gạch lát nền nhà vệ sinh, thay trần thạch cao bị hỏng, xử lý vết nứt tường, sơn nước trong ngoài và thay sàn gỗ tầng trệt. Việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi công khai qua mạng kết hợp phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ cho thấy gói thầu tuân thủ đúng định hướng cạnh tranh của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đưa ra nhận định pháp lý chuyên sâu về gói thầu đang xét:

"Gói thầu xây lắp Trường Mầm non Cát Tường đạt được tính cạnh tranh sòng phẳng khi có hai nhà thầu độc lập tham gia bỏ giá với biên độ giảm sâu, đều vượt mốc tiết kiệm 3% cho ngân sách nhà nước. Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và các mốc tiêu chuẩn đánh giá đã được số hóa hoàn toàn dưới dạng webform quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc xét thầu sẽ được thực hiện tự động và công khai trên hệ thống nhằm bảo đảm tính minh bạch. Điểm mấu chốt ở giai đoạn này là khâu đánh giá chi tiết tính khả thi, hợp lý của giá dự thầu, năng lực tài chính và giải pháp kỹ thuật tổ chức thi công của nhà thầu xếp hạng thứ nhất để ngăn ngừa rủi ro chậm tiến độ hoặc chất lượng vật tư không đảm bảo trong quá trình hoàn thiện công trình giáo dục".

Hiện tại, gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu (E-HSDT) theo quy trình luật định, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Liêm #Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Vũ Hồ #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhì #Trường Mầm non Cát Tường #Đấu thầu TP HCM

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