Vòng tròn liên kết tại Mũi Né và Hàm Kiệm: Dấu hiệu thiếu cạnh tranh trong đấu thầu [Kỳ 2]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, để bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) đã quy định rất chặt chẽ về các trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc rà soát toàn bộ lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông lại cho thấy một thực trạng đáng quan tâm: hoạt động nhận thầu của doanh nghiệp này có dấu hiệu phụ thuộc rất lớn vào các gói thầu không qua quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi.
Sự lặp lại của phương thức chỉ định thầu rút gọn tại cấp cơ sở
Dữ liệu tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến tháng 6/2026 cho thấy, trong tổng số hơn 30,2 tỷ đồng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông đã trúng, có tới hơn 14 tỷ đồng (chiếm trên 46%) đến từ các quyết định chỉ định thầu trực tiếp. Đáng lưu ý hơn, hoạt động đấu thầu giai đoạn năm 2025 - 2026 của nhà thầu này ghi nhận việc trúng thầu tại 26 gói thầu liên tiếp mà tuyệt nhiên không phải trải qua bất kỳ cuộc đấu thầu rộng rãi nào có tính chất cạnh tranh sòng phẳng.
Cơ chế này phần lớn được thực hiện thông qua việc áp dụng triệt để hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" theo quy định pháp luật. Bằng cách này, các chủ đầu tư cấp xã, phường không cần thực hiện quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT), không cần đăng tải thông báo mời thầu công khai và không cần tổ chức mở thầu qua mạng. Thay vào đó, chủ đầu tư chỉ cần trực tiếp gửi dự thảo hợp đồng cho duy nhất một nhà thầu để hai bên thương thảo giá và ban hành quyết định phê duyệt. Điều này vô hình trung làm giảm đi cơ hội tiếp cận thông tin và cơ hội tham gia bình đẳng của cộng đồng các nhà thầu địa phương khác, biến dòng vốn ngân sách đầu tư công thành sân chơi có dấu hiệu khép kín của một số ít doanh nghiệp.
Dấu hiệu liên kết mang tính hệ thống tại phường Mũi Né
Sự lặp lại mang tính hệ thống thể hiện rõ nét tại các dự án do Văn phòng HĐND và UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) làm Chủ đầu tư. Tại đây, một biểu mẫu lặp lại về cách thức phân bổ các vai trò thầu đã được thiết lập giữa ba nhà thầu quen thuộc: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông, Công ty TNHH Xây dựng Phú Cường EcoHome và Công ty TNHH Toàn Trường Phát VN.
Đi sâu vào mổ xẻ các quyết định phê duyệt, tài liệu bộc lộ một quy trình thực hiện "siêu tốc" đến mức khó tin. Cụ thể, Quyết định số 51/QĐ-VP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ký ban hành vào ngày 22/05/2026. Chỉ 03 ngày sau đó, vào ngày 25/05/2026, ông Huỳnh Thúc Chí - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Mũi Né đã liên tiếp đặt bút ký hai Quyết định phê duyệt trúng thầu (số 56/QĐ-VP và 57/QĐ-VP) cho Gói thầu số 04 (Dự án Bãi đậu xe trên đường Hồ Xuân Hương) và Gói thầu số 05 (Dự án Cải tạo, sửa chữa khu vực trước trụ sở UBND phường Hàm Tiến cũ). Việc hoàn thiện toàn bộ thủ tục mời thầu, gửi dự thảo, thương thảo hợp đồng, đánh giá năng lực và ra quyết định phê duyệt hai gói thầu xây lắp tiền tỷ chỉ trong vòng 3 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ) là một khoảng thời gian rất ngắn, đặt ra nghi vấn lớn về việc quy trình chỉ định thầu có dấu hiệu chỉ mang tính chất hình thức.
Đáng chú ý, cơ cấu liên minh tại cả hai dự án này hoàn toàn trùng khớp: Công ty TNHH Xây dựng Phú Cường EcoHome đảm nhận vai trò Quản lý dự án, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông nhận phần Xây lắp, và Công ty TNHH Toàn Trường Phát VN làm Tư vấn giám sát.
Đối chiếu với Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, pháp luật bắt buộc nhà thầu thi công xây lắp phải độc lập về cả pháp lý lẫn tài chính với nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu tư vấn quản lý dự án nhằm bảo đảm cơ chế kiểm soát chéo, tránh hiện tượng bao che sai phạm.
Bình luận về hiện tượng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu đặt ra rào cản độc lập để các nhà thầu kiểm soát chéo lẫn nhau. Khi một nhóm ba doanh nghiệp liên tục song hành cùng nhau nắm giữ toàn bộ các khâu từ Quản lý dự án đến Thi công xây lắp và Giám sát thi công tại các dự án chạy song song, cơ chế kiểm soát chất lượng chéo theo quy định pháp luật có nguy cơ bị vô hiệu hóa. Câu hỏi đặt ra là việc nghiệm thu khối lượng công việc, giám sát chất lượng liệu có còn bảo đảm tính khách quan khi các chủ thể này liên tục xuất hiện cùng nhau, và quy trình lựa chọn nhà thầu lại diễn ra 'siêu tốc' chỉ trong 3 ngày?".
Điểm nóng tại Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm
Sự xuất hiện liên tục thông qua con đường chỉ định thầu rút gọn của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông tiếp tục được ghi nhận tại địa bàn xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, doanh nghiệp này đạt tỷ lệ trúng thầu 100% khi tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8 gói với tổng trị giá hơn 2,45 tỷ đồng.
Đi sâu vào mổ xẻ các quyết định do ông Vũ Thế Tài - Trưởng phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm ký ban hành (có mộc đỏ), Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy một chu trình giao việc diễn ra dồn dập. Quyết định số 17C/QĐ-PKT ngày 09/03/2026 giao Hừng Đông gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Phòng tiếp dân + Nhà kho UBND xã Hàm Kiệm). Đến ngày 20/04/2026, Quyết định số 55/QĐ-PKT tiếp tục giao gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nâng cấp, cải tạo Cổng, tường rào, thoát nước trụ sở UBND xã) cho đơn vị này.
Gần đây nhất, tại Gói thầu số 03 (Sửa chữa Nhà vệ sinh học sinh), sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ký duyệt vào ngày 19/05/2026 (Quyết định số 105/QĐ-PKT), thì ngay lập tức vào ngày 20/05/2026, ông Vũ Thế Tài đã đặt bút ký Quyết định số 115/QĐ-PKT giao Công ty Hừng Đông trúng thầu phần Xây lắp với giá trị hơn 1,2 tỷ đồng.
Cơ chế vận hành chuỗi dự án này bộc lộ một điểm nghẽn lớn trong quản lý: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hừng Đông vừa là đơn vị đi khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (tức định hình quy mô, khối lượng và dự toán chi phí đầu tư cho dự án), vừa là đơn vị trực tiếp nhận gói thầu xây lắp để thi công trong vòng chỉ 01 ngày sau khi kế hoạch được phê duyệt. Việc một nhà thầu duy nhất bao biện từ khâu thiết kế, lập dự toán đến thi công xây lắp tại cùng một địa bàn đặt ra những lo ngại sâu sắc về mặt quản lý chi phí. Rào cản kiểm soát sự phù hợp của khối lượng thi công có nguy cơ bị lu mờ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính hiệu quả của ngân sách công khi không có cơ quan thẩm định độc lập can thiệp kịp thời.
Khi các chủ đầu tư cấp cơ sở liên tục giao việc thông qua cơ chế chỉ định thầu rút gọn với quy trình "chớp nhoáng", tinh thần bảo đảm cạnh tranh và phòng ngừa tiêu cực theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 rất cần được các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc rà soát, kiểm tra để làm rõ tính minh bạch.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 3:] Công ty Xây dựng Hừng Đông: Dấu hỏi về tiết kiệm nhỏ giọt và ém thông tin
Bảo đảm cạnh tranh và rào cản chống "xin - cho" trong hoạt động đấu thầu
Nhằm tạo lập môi trường đầu tư công minh bạch, triệt tiêu lợi ích cục bộ, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ đã thiết lập hệ thống rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt về tính độc lập và cạnh tranh.
Theo Điều 6 Luật Đấu thầu và hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn, PC bắt buộc phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó. Các dịch vụ tư vấn này bao gồm: lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED); thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu. Đồng thời, nhà thầu cũng phải bảo đảm độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư. Sự tách biệt này nhằm duy trì cơ chế kiểm soát chéo, khách quan, ngăn chặn tình trạng thông đồng, bao che sai phạm về khối lượng và chất lượng giữa các chủ thể tham gia dự án.
Đồng thời, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Điều 78, Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ về điều kiện và hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu. Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt:
- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự toán mua sắm.
- Không quá 800 triệu đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án.
- Không quá 02 tỷ đồng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án.
Hệ thống pháp luật đấu thầu mới nghiêm cấm mọi hành vi lạm dụng hình thức chỉ định thầu, cố tình chia nhỏ dự án hoặc dự toán mua sắm thành các gói thầu quy mô nhỏ để áp dụng chỉ định thầu rút gọn trái quy định nhằm trốn tránh nghĩa vụ tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.
Đặc biệt, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu, người đứng đầu các bộ, cơ quan, đơn vị chủ đầu tư được giao trách nhiệm toàn diện đối với công tác này trong phạm vi phụ trách. Chỉ thị nghiêm cấm việc chỉ định nhà thầu không đúng quy định hoặc lợi dụng các quy định của pháp luật để giao thầu cho các nhà thầu "thân hữu, quen thuộc" không bảo đảm năng lực thực hiện gói thầu, gây thất thoát, lãng phí ngân sách và tạo ra cơ chế "xin - cho", trục lợi, lợi ích nhóm.
Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm xác định nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn; tập trung rà soát kỹ việc bố trí, huy động nguồn lực (nhân sự, thiết bị, tài chính...) và giải pháp kỹ thuật của nhà thầu, đặc biệt trong trường hợp nhà thầu thực hiện đồng thời nhiều gói thầu trong cùng thời điểm. Các hành vi cài cắm tiêu chí kỹ thuật mang tính định hướng để hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác hoặc thông đồng dàn xếp thầu đều sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước thanh tra và xử lý nghiêm khắc theo nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.