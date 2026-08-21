Phú Thọ chấm điểm 100 để lựa chọn hiệu trưởng sau sáp nhập

Phú Thọ xây dựng quy trình 7 bước, chấm điểm 100 để lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp, trong đó ứng viên phải đạt tối thiểu 70 điểm.

Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới từ 1.861 xuống còn 655 cơ sở giáo dục, tỉnh Phú Thọ cũng đặt ra yêu cầu sắp xếp, đánh giá và lựa chọn lại đội ngũ cán bộ quản lý.

Theo phương án được phê duyệt, có 9.322 cán bộ quản lý, nhân viên chịu tác động trực tiếp, gồm 1.639 hiệu trưởng, giám đốc; 2.787 phó hiệu trưởng, phó giám đốc và 4.896 nhân viên.

Đáng chú ý, việc lựa chọn người đứng đầu cơ sở giáo dục mới không thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên cán bộ của một trong các trường trước sáp nhập.

Ảnh minh họa (nguồn: Phutho.gov.vn)

Tỉnh yêu cầu việc rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ quản lý phải khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng thẩm quyền; căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu vị trí việc làm.

Nguyên tắc được đặt ra là “có vào, có ra, có lên, có xuống, có chuyển đổi”, ưu tiên lựa chọn người có năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm, khả năng đổi mới và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Cán bộ quản lý có năng lực hạn chế, uy tín thấp hoặc kết quả thực hiện nhiệm vụ không đáp ứng yêu cầu có thể được thay thế hoặc bố trí công tác khác.

Không mặc nhiên chọn hiệu trưởng trường được giữ tên

Đối với cơ sở giáo dục sau sáp nhập, hợp nhất, toàn bộ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các đơn vị trước sắp xếp đều phải được đánh giá để lựa chọn người đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý trường mới.

Đáng chú ý, tỉnh quy định không mặc nhiên lựa chọn hiệu trưởng của trường đặt trụ sở chính, trường được giữ tên, người có tuổi đời hoặc thâm niên cao hơn.

Quá trình lựa chọn phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời kiểm soát quyền lực, phòng, chống chạy chức, chạy quyền, cục bộ địa phương và lợi ích nhóm.

Trường hợp nguồn cán bộ quản lý tại chỗ không đáp ứng yêu cầu, UBND cấp xã rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều động, luân chuyển, tiếp nhận hoặc bố trí cán bộ quản lý từ cơ sở giáo dục, địa bàn khác. Nguyên tắc là ưu tiên chất lượng cán bộ, không hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn.

Nhân sự được đưa vào diện xem xét trước hết phải thuộc nguồn cán bộ quản lý của các trường được sắp xếp, đáp ứng tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh hiệu trưởng tương ứng với cấp học.

Hồ sơ, lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập phải đầy đủ, rõ ràng. Nhân sự cũng phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm gần nhất.

Chấm điểm theo thang 100

Quy trình lựa chọn hiệu trưởng gồm 7 bước. UBND cấp xã xây dựng phương án nhân sự và thành lập tổ thẩm định từ 5-7 người. Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã xem xét, thống nhất chủ trương, nguyên tắc, tiêu chí và danh sách nhân sự đủ điều kiện.

Sau đó, các nhân sự được chấm điểm, lấy phiếu tham khảo tín nhiệm và thẩm định điều kiện, hồ sơ.

Bộ tiêu chí được thiết kế theo thang 100 điểm, căn cứ kết quả trong 5 năm gần nhất và chia thành 5 nhóm.

Nhóm 1 về phẩm chất chính trị, đạo đức, kỷ luật, đoàn kết và tham gia hệ thống chính trị có tối đa 23 điểm.

Nhóm 2 về kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả quản lý có tối đa 27 điểm, tập trung vào kết quả xếp loại viên chức, thành tích tập thể trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu giáo dục, quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và mức độ cải thiện chất lượng đơn vị.

Nhóm 3 về năng lực quản trị, điều hành và thích ứng với trường quy mô lớn có tối đa 32 điểm, cao nhất trong 5 nhóm. Các tiêu chí tập trung vào khả năng tổ chức, phân công, kiểm tra công việc; quản trị đội ngũ, tạo đồng thuận; kiểm soát chuyên môn; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; xử lý tình huống phức tạp và khả năng điều hành khi phạm vi quản lý tăng.

Nhóm 4 về trình độ, năng lực chuyên môn và chuyển đổi số có 13 điểm. Nhóm 5 về mức độ tín nhiệm, uy tín có 5 điểm.

Riêng phiếu tham khảo tín nhiệm tại đơn vị đang công tác tối đa 4 điểm. Phiếu được bỏ kín và chỉ là một thành phần của hồ sơ, không phải phiếu quyết định nhân sự.

Việc chấm điểm cũng có cơ chế kiểm tra. Với tiêu chí định lượng, một người lập điểm và một người kiểm tra chéo; tiêu chí định tính phải có ít nhất hai người chấm độc lập.

Nếu mức chênh lệch lớn hơn 30% điểm tối đa của tiêu chí, phải đối chiếu lại minh chứng và thống nhất trước khi tổng hợp. Mọi điểm số phải ghi rõ tài liệu làm căn cứ và được làm tròn đến 0,25 điểm.

Một thành tích hoặc kết quả chỉ được tính tại một tiêu chí chính, tránh việc cộng điểm nhiều lần.

Đạt 70 điểm mới được xem xét

Để được đưa vào danh sách xem xét, bỏ phiếu, nhân sự phải đáp ứng toàn bộ điều kiện bắt buộc; riêng nhóm 1, 2 và 3 phải đạt ít nhất 60% điểm tối đa của từng nhóm, đồng thời tổng điểm đạt từ 70/100 trở lên.

Người đạt từ 80/100 điểm được đề xuất ưu tiên.

Nếu không có nhân sự đạt 70 điểm, địa phương không được tự động hạ ngưỡng mà phải xem xét mở rộng nguồn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, đạt điểm cao không đồng nghĩa đương nhiên được bổ nhiệm hiệu trưởng. Điểm số được xác định là công cụ sàng lọc, so sánh nhân sự; kết quả chấm điểm là căn cứ tham khảo quan trọng, không thay thế thẩm quyền, trách nhiệm xem xét, kết luận của cấp ủy và quyết định bổ nhiệm của người có thẩm quyền.

Đối với cán bộ quản lý dôi dư nhưng còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phương án ưu tiên là điều động, bố trí tại cơ sở giáo dục đang thiếu cán bộ quản lý.

Trường hợp phù hợp chuyên môn và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên có thể được xem xét bố trí giảng dạy. Chỉ sau khi thực hiện các phương án bố trí, điều động mà vẫn dôi dư mới xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

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