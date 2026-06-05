Phú Nghĩa: Gói thầu hơn 6,7 tỷ đồng tiết kiệm 77 triệu đồng

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Nghĩa

Ngày 01/06/2026, ông Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Nghĩa (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 226/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án lớn: Xây dựng các tuyến đường khu dân cư A6, 7, 8, 9 Trung tâm xã Phú Nghĩa. Dự án trước đó đã được Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa phê duyệt dựa trên Quyết định số 971/QĐ-UBND ban hành ngày 06/05/2026.

Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Quang Minh, có mã số thuế 3801068397, đăng ký trụ sở chính tại Tổ 3, Khu Phố Bình Giang 1, Phường Phước Long, TP Đồng Nai. Giá trị trúng thầu được công bố chính thức là 6.700.796.775 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói trong thời gian quy định là 240 ngày.

Diễn biến mở thầu và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Mã định danh E-TBMT: IB2600212374). Biên bản mở thầu lập ngày 27/05/2026 ghi nhận có tổng cộng 2 đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Quang Minh và Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương.

Tại bước công khai giá, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Quang Minh đưa ra mức giá dự thầu 6.700.796.775 đồng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương đưa ra mức giá dự thầu cao hơn là 6.743.051.996 đồng. Do có mức giá đề xuất tối ưu hơn trong danh sách xếp hạng đánh giá tài chính, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Quang Minh đã được lựa chọn trúng thầu. Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương bị loại với lý do kỹ thuật xếp hạng thứ hai.

Đáng chú ý, tổng giá dự toán xây lắp của gói thầu này được phê duyệt ở mức 6.777.797.021 đồng. So với mức giá trúng thầu thực tế, biên độ chi phí tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau quá trình đấu thầu rộng rãi công khai chỉ đạt 77.000.246 đồng. Tỷ lệ giảm giá tương đương khoảng 1,136% so với giá gói thầu ban đầu.

Quyết định số 226/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc dự án lớn: Xây dựng các tuyến đường khu dân cư A6, 7, 8, 9 Trung tâm xã Phú Nghĩa. (Nguồn MSC)

Năng lực của nhà thầu

Theo dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Quang Minh đã tham gia tổng cộng 89 gói thầu, trong đó ghi nhận kết quả trúng 51 gói, trượt 35 gói, 2 gói đang chờ kết quả xác minh và 1 gói bị hủy bỏ. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 249.531.248.884 đồng, bao gồm cả vai trò độc lập lẫn liên danh.

Khảo sát sâu về địa bàn hoạt động, doanh nghiệp tập trung nguồn lực lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai với việc tham gia tổng cộng 61 gói thầu. Thị trường lớn thứ hai là TP HCM với 12 gói thầu và thứ ba là tỉnh Lâm Đồng với 4 gói thầu.

Ý kiến chuyên gia về việc tối ưu hóa hiệu quả kinh tế đầu tư công

Phân tích dưới góc độ quản lý kinh tế và thực thi pháp luật đấu thầu hiện hành, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, cốt lõi của hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là nhằm thu hút tối đa các nguồn lực xã hội tham gia cạnh tranh lành mạnh, công bằng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tìm ra nhà thầu đủ năng lực triển khai dự án mà còn phải đảm bảo tối ưu hóa giá trị dòng vốn đầu tư công, giảm thiểu áp lực cho ngân sách nhà nước.

Khi một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng nhà thầu tham gia nộp hồ sơ chỉ dừng lại ở con số hai và biên độ giảm giá duy trì dưới mức 1,5%, cơ quan quản lý cần chú trọng rà soát kỹ lưỡng các khâu xác định giá gói thầu, khảo sát thị trường vật liệu và lập dự toán ban đầu. Việc đảm bảo thông tin minh bạch, loại bỏ các rào cản kỹ thuật tiềm ẩn trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sẽ giúp kích thích nhiều doanh nghiệp tham gia hơn, từ đó nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và đảm bảo trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư tại địa phương.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu 2023 quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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