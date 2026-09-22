247 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Sáng 22/9, 247 quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đã hội tụ trong lễ xuất quân trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc.

Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5) lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ xuất quân. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và đại sứ, đại diện một số nước tại Việt Nam...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ hòa bình, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc là một nội dung quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị, huấn luyện, bảo đảm an ninh, an toàn, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, mở rộng hợp tác với Liên Hợp Quốc và các đối tác, qua đó đóng góp ngày càng thực chất, hiệu quả vào hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ, quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc cho BVDC2.8 và ĐCB5, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các lực lượng Việt Nam trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho hai lực lượng; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên BVDC2.8 và ĐCB5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đơn vị.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam nêu rõ, công tác chuẩn bị lực lượng cho BVDC2.8 và ĐCB5 được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ. BVDC2.8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện Quân đội, Cục GGHB Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng BVDC2.7 tại Phái bộ UNMISS ở Bentiu, Nam Xu-đăng. Trong quá trình chuẩn bị, 100% cán bộ, nhân viên BVDC2.8 hoàn thành chương trình huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc. Đơn vị đồng thời tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu tiếng Anh và một số nội dung nghiệp vụ với sự phối hợp của các đối tác quốc tế, trong đó có cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS), vận chuyển y tế đường không (AMET), phòng, chống bạo lực tình dục (CRSV), Luật Nhân đạo quốc tế (IHL) và nhận biết vật liệu nổ (EOI).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ, quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc cho hai đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao khẩu hiệu và quà của Bộ Quốc phòng tặng hai đơn vị.

Đối với ĐCB5, đơn vị gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục GGHB Việt Nam. Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐCB4. Thời gian qua, ĐCB5 đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; tổ chức huấn luyện ngoại ngữ cho nhân sự chủ chốt; huấn luyện về truyền thông, y tế, hậu cần - kỹ thuật và bảo vệ lực lượng. Đội cũng tổ chức hợp luyện, diễn tập vận hành theo các tình huống sát với điều kiện thực tế địa bàn, đồng thời phối hợp với các đối tác quốc tế trao đổi chuyên môn, bổ sung kiến thức về Luật Nhân đạo quốc tế, phòng, chống bạo lực tình dục và nhận biết vật liệu nổ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Với quá trình chuẩn bị, huấn luyện toàn diện, hai đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc và yêu cầu của từng phái bộ. Lễ xuất quân BVDC2.8 và ĐCB5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, góp phần thiết thực vào các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.