Ông Trump cắt băng khánh thành bãi đáp trực thăng mới của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cắt băng khánh thành bãi đáp trực thăng mới của Nhà Trắng.

AP đưa tin, tại bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ngày 21/9, Tổng thống Trump đã dùng chiếc kéo mạ vàng để cắt dải băng 3 màu đỏ, trắng và xanh lam, khánh thành bãi đáp trực thăng mới.

Sau đó, ông bắt tay với các quan chức và một số thành viên trong đội thi công công trình này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trước khi lên trực thăng Marine One để đến New York, ông Trump không trả lời những câu hỏi của phóng viên. Thay vào đó, ông viết trên mạng xã hội rằng: "Chúng tôi vừa rời khỏi bãi cỏ Nhà Trắng trong chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân đỗ trực thăng mới xây dựng rất đẹp!".

Ông Trump từng chia sẻ về bãi đáp trực thăng mới này, tự hào rằng nó sẽ có tuổi thọ lên tới "một triệu năm".

Công trình sân đỗ trực thăng mới tại Nhà Trắng được bắt đầu xây dựng từ tháng 6. Hồi tháng 7, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, dự án bãi đáp trực thăng có kinh phí ước tính lên tới 6 triệu USD và do tư nhân tài trợ.

"Sikorsky Aircraft, một công ty con của Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, sẽ chi trả cho sân đỗ trực thăng, vì công ty này sản xuất các mẫu trực thăng mới hơn, lớn hơn", ông Trump cho biết. Trong bài đăng trực tuyến của mình, Tổng thống Trump đã cảm ơn Giám đốc điều hành của Lockheed Martin.

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