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Quân sự - Thế giới

Iran - Oman thảo luận phương án quản lý giao thông qua eo biển Hormuz

Iran và Oman đã thảo luận về một phương án từng bước quản lý giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 26/8, cuộc thảo luận giữa Iran và Oman diễn ra sau khi một tàu chở dầu bị vô hiệu hóa trong vụ tấn công ngoài khơi bờ biển Oman.

Ngoại trưởng Oman, Badr al-Busaid, đã gặp người đồng cấp Iran, Abbas Araghchi, tại Tehran, thủ đô của Iran, để thảo luận về khuôn khổ quản lý giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

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Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

Hai quốc gia đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó cho biết khuôn khổ được đề xuất bao gồm một hành lang hàng hải chung tạm thời và cả hai nước sẽ cùng nhau nỗ lực rà phá thủy lôi khỏi tuyến đường thủy này.

Thông cáo cho biết thêm, Iran và Oman sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới việc thiết lập một hành lang vận tải biển vĩnh viễn và một thỏa thuận về việc quản lý eo biển trong tương lai.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết thêm trên truyền hình nhà nước rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận về một tuyến đường tạm thời. Giao thông đi vào Vịnh Ba Tư từ Vịnh Oman sẽ hoàn toàn đi qua vùng biển của Iran, trong khi tuyến đường đi ra sẽ đi một phần qua vùng biển của Iran và một phần qua vùng biển thuộc chủ quyền của Oman.

"Iran và Oman sau đó sẽ tiến hành đàm phán trong vòng 30 đến 60 ngày để đạt được sự hiểu biết chung về một tuyến đường mới, lâu dài và bền vững", Thứ trưởng Kazem Gharibabadi nói.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ có chấp nhận thỏa thuận đang được hình thành này hay không. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa ném bom Oman nếu nước này "cản trở" việc đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và các quan chức cấp cao khác cũng đã thảo luận về eo biển Hormuz với một phái đoàn từ Pakistan rời Tehran hôm 25/8 sau các cuộc họp về việc khôi phục đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Iran-Mỹ, theo thông báo của quân đội Pakistan.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp

Nguồn video: VTV
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