Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an đang giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Thiên Tuấn

Chiều 15/12, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025, Bộ Công an vào đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ đã thông tin đến báo chí về tiến độ, kết quả điều tra vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường; vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2; sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao.

library-20251215181112-8927de02-4c3c-478b-941a-0581d84ec375-c01.jpg
Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, đến nay, ngoài 7 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật khác (Buôn lậu; Sản xuất, Buôn bán hàng giả,…) trong hệ sinh thái Hoàng Hường và của các Công ty sản xuất, cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho hệ sinh thái Hoàng Hường.

Để xác định được tội danh này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Viện Khoa học hình sự; Bộ Y tế đang tiến hành giám định các sản phẩm. Trong hệ sinh thái Hoàng Hường, các Công ty sản xuất cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho hệ sinh thái Hoàng Hường tương đối nhiều, sau khi có kết quả điều tra, xử lý sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí.

Trong vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh, trong đó có 1 bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 1 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu về một số dấu hiệu sai phạm đến Bộ Công an; lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nghiên cứu, giải quyết theo quy định pháp luật.

#hoàng hường #bộ ngoại giao #bệnh viện việt đức #bệnh viện bạch mai #vụ án #sản phẩm hoàng hường

Bài liên quan

Xã hội

Shark Bình bị truy tố thêm tội danh thứ 3

Ngoài bị truy tố hành vị Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội danh.

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

library-20251215171202-71d0d23b-4521-4c1e-9989-211b9b824aff-toan-canh.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ sát nhân tại quán cà phê bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng

Sau khi gây ra vụ giết người man rợ tại quán cà phê của người quen để cướp tài sản, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt khi đang xem chơi cờ tướng.

46.jpg
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30 ngày 16/1/2012, trời giáp Tết nên lạnh cắt da thịt. Quán cà phê của bà Trần Thị L (phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình) hôm nay đóng cửa sớm, bên trong tối om. Cô con gái chủ quán sang thăm mẹ, khi cánh cửa vừa hé mở, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững sở. Bà L nằm dưới đất, dường như đã tắt thở, xung quanh loang lổ máu. Tại hiện trường, Công an tỉnh Hòa Bình xác định bà L đã tử vong nhiều giờ với nhiều vết thương trên cơ thể, được gây ra bởi vật sắc nhọn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
images-1.jpg
Trong quán cà phê, cũng là nơi ở có dấu hiệu cạy phá, lục lọi. Ngoài ra, cơ quan công an không tìm thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào khác. Theo thông tin gia đình cung cấp, bà L có 1 điện thoại di động, 1 xe máy Yamaha. Tại thời điểm phát hiện thi thể bà L, những tài sản này đã không còn. Ngoài ra, một số đồ trang sức trên người nạn nhân cũng biến mất. Những dữ liệu này đưa các điều tra viên đến nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Xã hội

Vạch trần thủ đoạn 'bạn trai Việt kiều' lừa đảo gần 400 triệu đồng

Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt kiều, Đinh Mộng Duy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân gần 400 triệu đồng.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đầu tháng 12/2025, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn tố giác của chị H (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt kiều, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ).

capture.png
Đối tượng Đinh Mộng Duy tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới