Công an đang giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Chiều 15/12, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025, Bộ Công an vào đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ đã thông tin đến báo chí về tiến độ, kết quả điều tra vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường; vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2; sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, đến nay, ngoài 7 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật khác (Buôn lậu; Sản xuất, Buôn bán hàng giả,…) trong hệ sinh thái Hoàng Hường và của các Công ty sản xuất, cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho hệ sinh thái Hoàng Hường.

Để xác định được tội danh này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Viện Khoa học hình sự; Bộ Y tế đang tiến hành giám định các sản phẩm. Trong hệ sinh thái Hoàng Hường, các Công ty sản xuất cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho hệ sinh thái Hoàng Hường tương đối nhiều, sau khi có kết quả điều tra, xử lý sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí.

Trong vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh, trong đó có 1 bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 1 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu về một số dấu hiệu sai phạm đến Bộ Công an; lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nghiên cứu, giải quyết theo quy định pháp luật.