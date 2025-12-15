Hà Nội

Xã hội

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho buôn lậu

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Khánh Hoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 95/2025 ban hành quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, quy chế quy định nguyên tắc, hình thức phối hợp, trách nhiệm đấu tranh, nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; áp dụng đối với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Thuế tỉnh, Hải quan, Viện Kiểm sát, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND các xã, phường.

cats-3433.jpg
Ảnh minh họa.

Nguyên tắc phối hợp phải bảo đảm đúng quy định pháp luật; hỗ trợ lẫn nhau, tránh bỏ sót, chồng chéo; thực hiện kịp thời, hiệu quả; không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian kiểm tra, xử lý; mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính và chủ trì phối hợp; tuân thủ quy định về bảo mật thông tin.

Nội dung phối hợp gồm xây dựng kế hoạch, phương án công tác; phát hiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp kiểm tra, kiểm soát, điều tra, xử lý vụ việc vi phạm; phối hợp điều tra theo Bộ luật Tố tụng hình sự; tổ chức lực lượng kiểm tra liên ngành khi cần thiết; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp với doanh nghiệp, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh trong công tác tuyên truyền và nhận diện hàng thật, hàng giả.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp thông tin, tuyên truyền. Các sở, ngành có chức năng kiểm tra, kiểm soát chủ trì kiểm tra, kiểm soát theo lĩnh vực; phối hợp đề xuất kế hoạch kiểm tra; thực thi pháp luật về xử lý hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm, sở hữu công nghiệp, thương mại điện tử…

Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả; phối hợp dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển vi phạm.

UBND cấp xã tổ chức thực hiện chỉ đạo của tỉnh; kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho vi phạm; bố trí kinh phí, điều kiện thực hiện công tác chống buôn lậu.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. (Nguồn: VTV).

