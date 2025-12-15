Công an xã ở Lào Cai thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 15/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã A Mú Sung (tình Lào Cai) đã thu hồi 114 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Trong số này có 83 khẩu súng tự chế (súng kíp, súng hơi cồn…) và 31 vũ khí thô sơ như đao, kiếm, giáo, nỏ. Đây là những loại vũ khí người dân từng sử dụng để săn bắt trong quá trình đi làm nương.

Người dân tự giác đem súng tự chế giao nộp cho Công an xã. (Ảnh: Báo Lào Cai).

Để có được kết quả như trên, lực lượng Công an xã A Mú Sung chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 14 tổ công tác tại các thôn, tăng cường tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tồn đọng trong cộng đồng.

Thời gian tới, Công an xã A Mú Sung sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang sử dụng trái phép. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo nổ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá ổ nhóm sản xuất mua bán súng quân dụng quy mô lớn: