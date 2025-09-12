Hà Nội

Giải trí

Phía Huỳnh Anh Tuấn làm rõ nhiều tin đồn thất thiệt

Ê-kíp Huỳnh Anh Tuấn khẳng định, nam diễn viên vẫn khỏe. Ngoài ra, phía Huỳnh Anh Tuấn còn làm rõ một số thông tin khác liên quan đến công việc của tài tử.

Thu Cúc (tổng hợp)

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ vào tháng 7/2025. May mắn, nam diễn viên được phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. 2 tháng qua, Huỳnh Anh Tuấn nghỉ ngơi, tập vật lý trị liệu. Mới nhất, phía nam diễn viên làm rõ nhiều tin đồn thất thiệt.

Cụ thể, ê-kíp Huỳnh Anh Tuấn cho biết: “Tin anh Tuấn mất là tin đồn thất thiệt, dù đã nhiều lần khẳng định nhưng im ắng vài hôm thì tin này lại xuất hiện khiến nhiều người hoang mang, bàn tán. Anh Tuấn hiện vẫn khỏe”.

tuan0.jpg
Huỳnh Anh Tuấn. Ảnh: FB Huỳnh Anh Tuấn.

Ê-kíp Huỳnh Anh Tuấn còn cho biết, thông tin nam diễn viên đóng kênh ẩm thực là chưa chính xác. “Việc quản lý dừng việc nấu ăn thay anh Tuấn đó là việc cá nhân và được anh Tuấn đồng ý, cũng như đã thông báo rõ trước đó.

Các thông tin khác như quản lý và anh Tuấn không còn hợp tác nên mở kênh riêng, kênh không đủ kinh phí duy trì đều không đúng”, ê-kíp Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ.

tuan1.png
Chia sẻ của phía Huỳnh Anh Tuấn. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, trên trang cá nhân, quản lý Huỳnh Anh Tuấn cho hay: “Hiện tại, tôi còn 3 clip nấu ăn đã quay để phát trên kênh anh Tuấn hết tuần này. Và sau 3 video này tôi sẽ kết thúc việc nấu ăn thay anh Tuấn trên kênh của anh.

Lý do lớn nhất mà tôi quyết định dừng lại là vì tôi cảm thấy mình không đủ khả năng duy trì kênh khi không có anh, nếu tiếp tục thì cũng không biết như thế nào nhưng tôi bị áp lực.

Vì vậy, hết tuần này sau khi phát hết 3 clip nấu ăn, tôi sẽ không xuất hiện trên các nền tảng của anh Tuấn nữa mà chờ anh quay lại để gặp gỡ mọi người”.

#Huỳnh Anh Tuấn #diễn viên Huỳnh Anh Tuấn #Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ #sức khỏe của Huỳnh Anh Tuấn

