Phạt nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời trên cao tốc

Nữ tài xế bị phạt 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm sau khi để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gây nguy hiểm nghiêm trọng.

Ngày 2/9, theo tin từ Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) vừa lập biên bản xử phạt một nữ tài xế vì để hai trẻ nhỏ thò đầu qua cửa sổ trời khi ô tô đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nữ tài xế lái xe đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để hai trẻ em thò đầu ra ngoài.

Trước đó, khoảng 16h5 ngày 1/9, tại Km 23+110 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT phát hiện ô tô biển số 49A - 828.xx lưu thông trên tuyến nhưng có hai trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài cửa sổ trời. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực trạm thu phí Long Phước, CSGT đã dừng xe để kiểm tra. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô là chị T.T.H.Y (36 tuổi, quê Lâm Đồng).

Nữ tài xế sau đó bị lập biên bản với 2 lỗi gồm để người nằm, ngồi, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy và chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn. Với 2 hành vi vi phạm trên, chị Y. bị phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, việc để trẻ nhỏ thò đầu, tay hoặc người ra ngoài cửa sổ, đặc biệt là cửa sổ trời, khi ô tô đang chạy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn. Trên cao tốc, các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cao, chỉ một tình huống phanh gấp, chuyển làn, đánh lái tránh chướng ngại vật hoặc phát sinh sự cố bất ngờ cũng có thể khiến trẻ bị văng khỏi vị trí, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi để trẻ em thò đầu ra ngoài khi xe chạy trên cao tốc gây mất ATGT.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người lớn khi chở trẻ em cần chủ động giám sát trong suốt hành trình, không để trẻ tự ý mở cửa sổ trời, tháo dây an toàn hoặc đứng, quỳ trên ghế để thò người ra ngoài. Người ngồi trên ô tô phải thắt dây đai an toàn tại vị trí được trang bị dây an toàn trong suốt quá trình xe di chuyển.

Cũng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong ngày 2/9, lực lượng chức năng triển khai phương án tổ chức giao thông đặc biệt nhằm giải tỏa lượng ô tô từ Đồng Nai và các địa phương đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.

Theo phương án, chiều từ Đồng Nai về TP.HCM được ưu tiên khai thác cả hai chiều của cao tốc, trong khi chiều từ TP.HCM đi Đồng Nai tạm thời không cho xe lên tuyến trong khoảng thời gian từ 5h đến 24h ngày 2/9.

Theo đó, ở hướng Đồng Nai đi TP.HCM, ô tô được tổ chức lưu thông trên cả hai chiều cao tốc và phân tán theo nhiều hướng khi đến khu vực cửa ngõ thành phố. Tại khu vực Vành đai 3, Vành đai 2 cùng các nhánh C1, C2, lực lượng CSGT sẽ căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn một phần phương tiện rời cao tốc, di chuyển theo Võ Chí Công, Khu Công nghệ cao và các tuyến kết nối, qua đó giảm áp lực cho nút giao An Phú.

Một đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua Đồng Nai.

Tại nút giao An Phú, phương tiện tiếp tục được hướng dẫn phân tán theo các hướng phù hợp. Một số xe có thể đi xuống Mai Chí Thọ để qua hầm sông Sài Gòn, các phương tiện khác được hướng dẫn theo đường D1, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống… tùy tình hình giao thông thực tế.

Trong khi đó, chiều TP.HCM đi Đồng Nai sẽ được kiểm soát từ xa. Từ 5h - 24h ngày 2/9, ô tô theo hướng này không được lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các lối lên cao tốc tại khu vực nút giao An Phú, vòng xoay Phú Hữu, Vành đai 2 và Vành đai 3 sẽ được đóng trong thời gian thực hiện phương án. Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường chốt trực, hướng dẫn và phân luồng phương tiện từ xa nhằm hạn chế tình trạng xe tập trung tại các điểm lên cao tốc.

Đối với những phương tiện đã vào cao tốc theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai trước thời điểm điều chỉnh, khi đến gần thời gian áp dụng phương án sẽ được hướng dẫn rời tuyến tại các nhánh xuống Đỗ Xuân Hợp, Võ Chí Công hoặc Vành đai 3.

CSGT phân luồng giao thông để giảm ùn tắc.

Trong thời gian này chiều TP.HCM đi Đồng Nai không được lên cao tốc, tài xế có thể lựa chọn các tuyến thay thế. Từ khu vực trung tâm TP.HCM, phương tiện có thể đi theo lộ trình Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai - Đồng Nai hoặc Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định - phà Cát Lái - Đồng Nai. Đối với xe xuất phát từ khu vực Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu và các tuyến lân cận, có thể di chuyển theo Võ Chí Công - Khu Công nghệ cao - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai. Một phương án khác là Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - Nguyễn Thị Định - phà Cát Lái - Đồng Nai.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế chủ động theo dõi tình hình giao thông, chấp hành hướng dẫn phân luồng và lựa chọn lộ trình phù hợp. Đặc biệt, trong quá trình di chuyển trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn.