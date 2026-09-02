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[GALLERY] Trận địa pháo hoa Hồ Tây sẵn sàng chào mừng lễ Quốc khánh 2/9

Xã hội

[GALLERY] Trận địa pháo hoa Hồ Tây sẵn sàng chào mừng lễ Quốc khánh 2/9

Trận địa pháo hoa mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân.

Thiên Anh
Sáng 2-9, việc triển khai lắp đặt trận địa pháo hoa ở khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân được các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ cũng các đơn vị liên quan thực hiện khẩn trương.
Sáng 2-9, việc triển khai lắp đặt trận địa pháo hoa ở khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân được các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ cũng các đơn vị liên quan thực hiện khẩn trương.
Ngay sau khi có kế hoạch của thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ - Cơ quan Thường trực đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai.
Ngay sau khi có kế hoạch của thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ - Cơ quan Thường trực đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai.
Quá trình triển khai được đơn vị lên kế hoạch chi tiết, thực hiện theo từng bước để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Quá trình triển khai được đơn vị lên kế hoạch chi tiết, thực hiện theo từng bước để bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Việc lắp đặt được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện cẩn thận.
Việc lắp đặt được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện cẩn thận.
Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ cho biết: “Thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận đủ số lượng pháo hoa và triển khai lắp đặt. Trong quá trình triển khai, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chữa cháy, y tế…để bảo đảm an toàn tuyệt đối”.
Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ cho biết: “Thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận đủ số lượng pháo hoa và triển khai lắp đặt. Trong quá trình triển khai, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chữa cháy, y tế…để bảo đảm an toàn tuyệt đối”.
Tại trận địa pháo hoa số 5 có 700 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp.
Tại trận địa pháo hoa số 5 có 700 quả pháo hoa tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp.
Cán bộ, chiến sĩ lắp đặt giàn pháo hoa tầm cao.
Cán bộ, chiến sĩ lắp đặt giàn pháo hoa tầm cao.
Quá trình lắp đặt pháo hoa được thực hiện nghiêm ngặt.
Quá trình lắp đặt pháo hoa được thực hiện nghiêm ngặt.
Giàn pháo hoa tầm cao đã hoàn thành việc lắp đặt.
Giàn pháo hoa tầm cao đã hoàn thành việc lắp đặt.
Cán bộ Công ty TNHH MTV Nhà máy Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) luôn túc trực để hỗ trợ, kiểm tra pháo hoa.
Cán bộ Công ty TNHH MTV Nhà máy Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) luôn túc trực để hỗ trợ, kiểm tra pháo hoa.
Theo kế hoạch, 5 trận địa pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội chào mừng dịp Quốc khánh là trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
Theo kế hoạch, 5 trận địa pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội chào mừng dịp Quốc khánh là trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả. Trong đó, 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 800 quả; 3 trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 700 quả.
Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả. Trong đó, 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 800 quả; 3 trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 700 quả.
Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh trận địa pháo hoa lớn nhất chưa từng có tại Hà Nội | VTV24
Thiên Anh
#pháo hoa #Hồ Tây #Quốc khánh #Lễ 2/9 #trận địa #Pháo hoa Quốc khánh

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