Làm rõ người gánh dừa có dấu hiệu “chặt chém” du khách tại trung tâm TP HCM

Người đàn ông gánh dừa bán dạo ở TP HCM có dấu hiệu bán với giá cao bất thường, chủ yếu là khách nước ngoài. Công an đã đưa người này về trụ sở để làm rõ.

Ngày 2/9, Công an phường Bến Thành (TP HCM) cho biết đang làm việc với Trần V.Đ. (SN 1982, quê Gò Công Tây, Tiền Giang; nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ nghi vấn Đ. buốn bán có dấu hiệu "chặt chém" du khách quốc tế.

Đ. tại Công an phường Bến Thành. Hình ảnh từ video ghi lại thời điểm Đ. bán 1 trái dừa cho du khách và khi khách đưa tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, D. chỉ thối lại 170 nghìn đồng.

Trước đó Công an phường Bến Thành tiếp nhận phản ánh và những hình ảnh, video được ghi nhận, thời gian qua một số người gánh dừa bán dạo thường xuyên xuất hiện dọc bờ rào Dinh Thống Nhất, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc phường Bến Thành, TP HCM.

Video ghi lại thời điểm Đ. bán 1 trái dừa cho du khách và khi khách đưa tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, D. chỉ thối lại 170 nghìn đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng thường hướng đến du khách nước ngoài. Ban đầu, những người này tiếp cận với thái độ khá thân thiện, chủ động hỗ trợ khách qua đường, chỉ dẫn các địa điểm tham quan tại khu vực trung tâm thành phố. Sau khi tạo được thiện cảm, người bán dừa tiếp tục mời du khách trải nghiệm chiếc quang gánh. Nhận thấy nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú với hình ảnh gánh hàng rong đặc trưng của Việt Nam, người này vui vẻ cho khách gánh thử và chụp ảnh lưu niệm.

Ban đầu, những người này tiếp cận với thái độ khá thân thiện, chủ động hỗ trợ khách qua đường, chỉ dẫn các địa điểm tham quan tại khu vực trung tâm thành phố...

Người này vui vẻ cho khách gánh thử và chụp ảnh lưu niệm...

Tuy nhiên, sau khi du khách đã chụp ảnh, người bán dừa tiếp tục mời mua dừa. Theo phản ánh, giá bán không cố định mà có sự khác nhau tùy từng trường hợp và mức độ hiểu biết của du khách về giá cả. Một số hình ảnh được ghi nhận cho thấy giá dừa dao động từ khoảng 50.000 đến 70.000 đồng/trái; có trường hợp 2 trái được bán với giá 120.000 hoặc 150.000 đồng. Một gia đình du khách nước ngoài sau khi trải nghiệm gánh dừa và chụp ảnh lưu niệm được cho là đã mua 4 trái với số tiền 300.000 đồng; đáng chú ý hơn, có trường hợp du khách chỉ mua 1 trái dừa, đưa người bán tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nhưng chỉ được thối lại 170.000 đồng. Như vậy, số tiền phải trả cho một trái dừa lên tới 330.000 đồng.

Việc bán hàng với mức giá cao bất thường, đặc biệt đối với khách quốc tế, đang gây nhiều ý kiến lo ngại bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của du khách mà còn có nguy cơ làm xấu hình ảnh du lịch TP HCM nói chung và khu vực trung tâm thành phố nói riêng.

Sau đó bán dừa cho khách với nhiều mức giá đều không thể chấp nhận được.

Trước những phản ánh trên, chỉ huy Công an phường Bến Thành đã chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, xử lý vụ việc. Quá trình xác minh gặp khó khăn khi người bán dừa phát hiện sự việc và rời khỏi địa bàn, về quê. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bến Thành đã xác định được người này là Trần V. Đ. nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Đ. được cho là đã thừa nhận việc bán dừa cho du khách với những mức giá cao, trong đó có những trường hợp được xác định là không phù hợp. Hiện vụ việc đang được Công an phường Bến Thành tiếp tục làm rõ, xác định cụ thể các trường hợp, mức giá bán và những vấn đề liên quan để có hướng xử lý theo quy định.

Công an TP HCM xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng sự thiếu thông tin của khách nước ngoài để bán hàng với giá bất hợp lý đã góp phần giữ gìn môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn của thành phố.

Việc Công an phường Bến Thành nhanh chóng tìm ra đối tượng, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng sự thiếu thông tin của khách nước ngoài để bán hàng với giá bất hợp lý đã góp phần giữ gìn môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn của thành phố.