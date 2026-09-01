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Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng thành lập thành phố mới

Xã hội

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng thành lập thành phố mới

Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực.

Theo Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Hôm nay (1/9) Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, mở ra một giai đoạn phát triển mới của vùng đất biên giới, biển đảo.
Hôm nay (1/9) Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, mở ra một giai đoạn phát triển mới của vùng đất biên giới, biển đảo.
TP Quảng Ninh được thành lập theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh trước đây.
TP Quảng Ninh được thành lập theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh trước đây.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ trên các tuyến đường, tạo nên diện mạo trang trọng trong những ngày đầu Quảng Ninh mang tên gọi mới.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ trên các tuyến đường, tạo nên diện mạo trang trọng trong những ngày đầu Quảng Ninh mang tên gọi mới.
Những con phố được trang hoàng cờ hoa, pa-nô và màn hình cổ động chào đón sự kiện thành lập TP Quảng Ninh.
Những con phố được trang hoàng cờ hoa, pa-nô và màn hình cổ động chào đón sự kiện thành lập TP Quảng Ninh.
Trên các tuyến đường, khu dân cư và các cửa ngõ của thành phố, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ. Thành phố như khoác lên áo mới rực rỡ, tươi tắn, sẵn sàng tâm thế trong chặng đường mới với kỳ vọng kinh tế - xã hội của địa phương sẽ có nhiều bứt phá.
Trên các tuyến đường, khu dân cư và các cửa ngõ của thành phố, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ. Thành phố như khoác lên áo mới rực rỡ, tươi tắn, sẵn sàng tâm thế trong chặng đường mới với kỳ vọng kinh tế - xã hội của địa phương sẽ có nhiều bứt phá.
Thành phố đã treo hơn 400.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; lắp đặt 500 pa-nô, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED, thiết kế nhiều điểm check in giúp người dân và du khách có nhiều không gian ghi lại kỷ niệm đẹp trong ngày đầu tiên chuyển giao giữa tỉnh và TP Quảng Ninh.
Thành phố đã treo hơn 400.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; lắp đặt 500 pa-nô, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED, thiết kế nhiều điểm check in giúp người dân và du khách có nhiều không gian ghi lại kỷ niệm đẹp trong ngày đầu tiên chuyển giao giữa tỉnh và TP Quảng Ninh.
Bà Đinh Thị Kết (70 tuổi, người dân phường Uông Bí) cho biết: Nhân dịp chào đón TP Quảng Ninh, nhóm bạn từng học Cao đẳng Y Quảng Ninh niên khóa 1975-1978 đã hội ngộ tại Hạ Long và cùng ghi lại những ảnh hình bên nhau, ghi dấu chặng đường mới cùng TP Quảng Ninh.
Bà Đinh Thị Kết (70 tuổi, người dân phường Uông Bí) cho biết: Nhân dịp chào đón TP Quảng Ninh, nhóm bạn từng học Cao đẳng Y Quảng Ninh niên khóa 1975-1978 đã hội ngộ tại Hạ Long và cùng ghi lại những ảnh hình bên nhau, ghi dấu chặng đường mới cùng TP Quảng Ninh.
Việc thay đổi bảng biển được thực hiện song song với duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Việc thay đổi bảng biển được thực hiện song song với duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Tên gọi “TP Quảng Ninh” trên biển hiệu mới trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân trong ngày đầu chính thức có hiệu lực.
Tên gọi “TP Quảng Ninh” trên biển hiệu mới trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân trong ngày đầu chính thức có hiệu lực.
Việc thay đổi bảng biển được thực hiện song song với duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Việc thay đổi bảng biển được thực hiện song song với duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Biển hiệu tại các cơ quan, đơn vị được thay đổi, đánh dấu sự chuyển tiếp từ tỉnh Quảng Ninh sang TP Quảng Ninh.
Biển hiệu tại các cơ quan, đơn vị được thay đổi, đánh dấu sự chuyển tiếp từ tỉnh Quảng Ninh sang TP Quảng Ninh.
TP Quảng Ninh cũng đang đứng trước sự thay đổi về mô hình quản trị hiệu quả hơn để vị thế mới được thể hiện bằng những thay đổi thiết thực trong đời sống người dân.
TP Quảng Ninh cũng đang đứng trước sự thay đổi về mô hình quản trị hiệu quả hơn để vị thế mới được thể hiện bằng những thay đổi thiết thực trong đời sống người dân.
Nhân dịp này, Quảng Ninh tổ chức một chuỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đưa không khí Quốc khánh 2/9 và niềm vui thành phố mới đến từng khu dân cư, từng ngõ phố, thôn xóm từ thành thị đến nông thôn, biên giới, hải đảo...
Nhân dịp này, Quảng Ninh tổ chức một chuỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đưa không khí Quốc khánh 2/9 và niềm vui thành phố mới đến từng khu dân cư, từng ngõ phố, thôn xóm từ thành thị đến nông thôn, biên giới, hải đảo...
Theo Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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