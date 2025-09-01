Phát ngôn viên lực lượng Hamas thiệt mạng ở Gaza?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng người phát ngôn của lực lượng quân sự Hamas, Abu Obeida, đã bị hạ sát ở Dải Gaza.

Theo Anadolu, trong tuyên bố trên mạng X ngày 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng người phát ngôn của lực lượng quân sự Hamas, Abu Obeida, đã chết trong cuộc tấn công của Quân đội Israel ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Bộ trưởng Katz không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: AA.

Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Abu Obeida là mục tiêu của chiến dịch quân sự chung của quân đội và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ lực lượng Hamas về cái chết của Abu Obeida.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammad Sinwar, 3 tháng sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong một cuộc không kích vào tháng 5.

Lực lượng Hamas không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của thủ lĩnh Sinwar nhưng công bố ảnh của ông cùng với các chỉ huy khác, mô tả họ là "những người tử vì đạo".

Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến gần 63.500 người Palestine thiệt mạng cũng như tàn phá nặng nề vùng đất này.

Vào tháng 11/2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Gaza.

