Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Phát ngôn viên lực lượng Hamas thiệt mạng ở Gaza?

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng người phát ngôn của lực lượng quân sự Hamas, Abu Obeida, đã bị hạ sát ở Dải Gaza.

An An (Theo AA)

Theo Anadolu, trong tuyên bố trên mạng X ngày 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng người phát ngôn của lực lượng quân sự Hamas, Abu Obeida, đã chết trong cuộc tấn công của Quân đội Israel ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Bộ trưởng Katz không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

israel2.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: AA.

Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Abu Obeida là mục tiêu của chiến dịch quân sự chung của quân đội và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ lực lượng Hamas về cái chết của Abu Obeida.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Hamas xác nhận cái chết của thủ lĩnh quân sự tại Gaza Mohammad Sinwar, 3 tháng sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong một cuộc không kích vào tháng 5.

Lực lượng Hamas không cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của thủ lĩnh Sinwar nhưng công bố ảnh của ông cùng với các chỉ huy khác, mô tả họ là "những người tử vì đạo".

Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến gần 63.500 người Palestine thiệt mạng cũng như tàn phá nặng nề vùng đất này.

Vào tháng 11/2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
#Phát ngôn viên Hamas #Abu Obeida #tấn công Gaza #quân đội Israel #lực lượng Hamas #bất ổn Gaza

Bài liên quan

Thế giới

Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập Gaza nếu Hamas không đầu hàng

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich kêu gọi Chính phủ nước này sáp nhập Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

Theo Al Jazeera, trong cuộc họp báo ngày 28/8, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich kêu gọi Israel sáp nhập Dải Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

"Nếu lực lượng Hamas không đồng ý đầu hàng, giải giáp và thả các con tin Israel, Israel sẽ sáp nhập một phần Gaza mỗi tuần trong vòng một tháng", Bộ trưởng Smotrich nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tiếp tục tấn công, thêm 49 người thiệt mạng ở Gaza

Lực lượng phòng vệ dân sự tại Gaza cho biết ít nhất 49 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Tân Hoa Xã dẫn lời Mahmoud Basal, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, hôm 12/8 cho biết ít nhất 49 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Trong đó, 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích dữ dội của Israel vào khu phố Zeitoun, phía nam thành phố Gaza.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công tại thành phố Gaza, 5 nhà báo thiệt mạng

Nhà báo Anas al-Sharif của Al Jazeera cùng 4 đồng nghiệp đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công được cho là có chủ đích do Israel thực hiện tại Gaza.

Theo Al Jazeera, vụ tấn công do Israel tiến hành nhắm vào một khu lều trại bên ngoài cổng chính của Bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza vào tối 10/8. Đợt oanh kích khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhân viên của Al Jazeera là nhà báo Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh và 3 nhà quay phim Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal và Moamen Aliwa.

Được biết, Anas al-Sharif, một phóng viên tiếng Ả Rập 28 tuổi nổi tiếng của Al Jazeera, đã hoạt động rộng rãi ở phía bắc Gaza. Anh từng viết trên mạng X rằng Israel đã tiến hành các cuộc oanh kích dữ dội nhằm vào khu vực phía đông và phía nam của thành phố Gaza.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới