Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập Gaza nếu Hamas không đầu hàng

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich kêu gọi Chính phủ nước này sáp nhập Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

Theo Al Jazeera, trong cuộc họp báo ngày 28/8, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich kêu gọi Israel sáp nhập Dải Gaza nếu lực lượng Hamas từ chối giải giáp.

"Nếu lực lượng Hamas không đồng ý đầu hàng, giải giáp và thả các con tin Israel, Israel sẽ sáp nhập một phần Gaza mỗi tuần trong vòng một tháng", Bộ trưởng Smotrich nói.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich. Ảnh: Bloomberg.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Quân đội Israel đang tiến sâu hơn vào Thành phố Gaza trong nỗ lực chiếm đóng thành phố này và di dời khoảng 1 triệu người Palestine đang sống tại đây.

Cuộc tấn công của Israel vào Thành phố Gaza bị lên án mạnh mẽ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tuần trước rằng chiến dịch của Israel tại Thành phố Gaza sẽ khiến nhiều người thiệt mạng hơn và gây ra sự tàn phá nghiêm trọng. Hiện tại, Thành phố Gaza và các khu vực xung quanh tiếp tục phải hứng chịu nạn đói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo rằng thành phố lớn nhất Gaza sẽ bị phá hủy trừ khi lực lượng Hamas chấp nhận các điều khoản của Israel để chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Katz nhắc lại các điều kiện ngừng bắn của Israel, bao gồm việc thả tất cả con tin Israel và Hamas phải giải giáp hoàn toàn. Trong khi đó, Hamas tuyên bố sẽ thả con tin Israel để đổi lấy việc chấm dứt cuộc chiến nhưng sẽ không giải giáp trừ khi Nhà nước Palestine độc lập được thành lập.

