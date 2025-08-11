Hà Nội

Thế giới

Israel tấn công tại thành phố Gaza, 5 nhà báo thiệt mạng

Nhà báo Anas al-Sharif của Al Jazeera cùng 4 đồng nghiệp đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công được cho là có chủ đích do Israel thực hiện tại Gaza.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera, vụ tấn công do Israel tiến hành nhắm vào một khu lều trại bên ngoài cổng chính của Bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza vào tối 10/8. Đợt oanh kích khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhân viên của Al Jazeera là nhà báo Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh và 3 nhà quay phim Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal và Moamen Aliwa.

Được biết, Anas al-Sharif, một phóng viên tiếng Ả Rập 28 tuổi nổi tiếng của Al Jazeera, đã hoạt động rộng rãi ở phía bắc Gaza. Anh từng viết trên mạng X rằng Israel đã tiến hành các cuộc oanh kích dữ dội nhằm vào khu vực phía đông và phía nam của thành phố Gaza.

gaza.png
Phóng viên Anas al-Sharif của Al Jazeera. Ảnh: AJ.

Trong một tuyên bố, Al Jazeera Media Network lên án đây là "một cuộc tấn công trắng trợn và có chủ đích vào quyền tự do báo chí".

Trong khi đó, Quân đội Israel cáo buộc al-Sharif dẫn đầu một nhóm của lực lượng Hamas tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào người dân và Quân đội Israel. Theo Israel, họ có tài liệu cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của nhà báo này với lực lượng Hamas.

Tuy nhiên, Muhammed Shehada, một nhà phân tích tại Tổ chức Giám sát Nhân quyền Euro-Med, khẳng định "không có bằng chứng nào" cho thấy al-Sharif tham gia vào bất kỳ hành động thù địch nào.

"Toàn bộ công việc hàng ngày của anh ấy là đứng trước máy quay từ sáng đến tối”, Shehada nói với Al Jazeera.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza

Nguồn video: X
Al-Jazeera
Link bài gốc Copy link
https://www.aljazeera.com/news/2025/8/10/al-jazeera-journalist-anas-al-sharif-killed-in-israeli-attack-in-gaza-city
#tấn công Gaza #thiệt mạng nhà báo #Israel tấn công có chủ đích #nhà báo Anas al-Sharif #báo chí tự do Gaza #xung đột Israel-Palestine

