Israel tiếp tục tấn công, thêm 49 người thiệt mạng ở Gaza

Lực lượng phòng vệ dân sự tại Gaza cho biết ít nhất 49 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Tân Hoa Xã dẫn lời Mahmoud Basal, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, hôm 12/8 cho biết ít nhất 49 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel trên khắp Dải Gaza.

Trong đó, 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích dữ dội của Israel vào khu phố Zeitoun, phía nam thành phố Gaza.

"Quân đội Israel đã phá hủy hàng chục ngôi nhà có người ở mà không báo trước trong một chiến dịch ném bom 'có hệ thống' nhắm vào khu vực này", Basal nói.

Israel tiếp tục chiến dịch quân sự ở Gaza. Ảnh: NurPhoto.

Tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc lều ở khu vực Al-Mawasi, phía tây thành phố.

"3 người đã thiệt mạng khi máy bay Israel nhắm vào một nhóm người Palestine ở khu phố Sabra, phía nam thành phố Gaza, trong khi 4 người khác thiệt mạng trong một cuộc không kích khác vào một căn hộ ở khu vực Al-Sahaba trong cùng thành phố", Basal nói tiếp.

Ngoài ra, 5 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Quân đội Israel gần các trung tâm phân phối viện trợ của GHF ở trung tâm và phía nam Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong một tuyên bố ngày 12/8 rằng Quân đội Israel vẫn tiếp tục hoạt động chống lại "các tổ chức khủng bố" trên khắp Dải Gaza.

Các cuộc tấn công tiếp diễn trong bối cảnh Gaza đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có và ngày càng trầm trọng hơn kể từ tháng 3.

Cơ quan y tế Gaza ngày 12/8 cho biết các bệnh viện ở Dải Gaza đã ghi nhận 5 ca tử vong do đói và suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua, bao gồm 2 trẻ em. Con số này nâng tổng số người chết vì đói và suy dinh dưỡng tại dải đất này kể từ tháng 10/2023 đến nay lên 227 người, trong đó có 103 trẻ em.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza