Xã hội

Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt

Trước khi bị bắt tạm giam, bà Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có những phát ngôn đáng chú ý về vấn nạn hàng giả. 

Theo Đình Hiếu/Vietnamnet

Mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Trong đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

viet-nga.jpg
Bà Trần Việt Nga trong một hội nghị trực tuyến vào tháng 5/2025. Ảnh: VFA

Trước đó, vào tháng 5/2025, bà Trần Việt Nga đã có những phát ngôn liên quan vấn nạn hàng giả, thực phẩm chức năng giả, được đăng tải trên báo Kinh tế và Đô thị.

Theo đó, bà Trần Việt Nga nhận định, thời gian qua, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã triệt phá một số đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, bao gồm cả sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Cục ATTP đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đưa ra đánh giá và kết luận cuối cùng về những vụ việc này.

"Chúng tôi nhận định, đây là những vụ việc nghiêm trọng và hy vọng các tổ chức, cá nhân phi đạo đức kinh doanh sẽ thay đổi hành vi sau những vụ triệt phá này. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang và có ý định sản xuất, kinh doanh hàng giả", bà Trần Việt Nga cho biết.

Bà Nga nhấn mạnh, tình trạng thực phẩm giả và hàng hóa giả có một phần nguyên nhân từ những bất cập trong cơ chế quản lý. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự công bố sản phẩm, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp (DN) tự công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm. Tuy nhiên, một số DN đã lợi dụng cơ chế này để làm ăn phi pháp.

"Với cơ chế tự công bố, DN có thể tự công bố và sản xuất ngay mà không cần cơ quan quản lý nhà nước thẩm định hồ sơ. Lợi dụng sự thông thoáng này, một số DN tự công bố các sản phẩm dinh dưỡng y học hoặc sản phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt là thực phẩm bổ sung. Đây là hành vi lách luật đáng bị lên án", bà Trần Việt Nga khẳng định

Vị Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho rằng, thủ tục tự công bố khá đơn giản, hồ sơ không phức tạp và không mất phí. Do đó, nhiều DN ồ ạt tự công bố sản phẩm, nhưng số lượng sản xuất kinh doanh thực tế có thể không đúng với số lượng đã công bố, gây khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước trong thanh tra, hậu kiểm.

Khi trao quyền cho DN, trách nhiệm của họ phải là cao nhất, phải tuân thủ đúng các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quản lý ban hành. Trong lĩnh vực ATTP, Việt Nam đã có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ, bao gồm Luật ATTP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các quy chuẩn kỹ thuật của các bộ, ngành.

"Về phía cơ quan quản lý, bên cạnh hành vi cố tình vi phạm của DN, chúng tôi cũng gặp khó khăn do số lượng sản phẩm công bố quá lớn. Bất kỳ DN nào có đăng ký kinh doanh đều có thể công bố sản phẩm thực phẩm.

Trong khi đó, lực lượng hậu kiểm còn hạn chế. Công tác hậu kiểm bao gồm nhiều hoạt động như kiểm tra hồ sơ, kiểm tra cơ sở sản xuất, lấy mẫu sản phẩm trên thị trường hoặc tại cơ sở sản xuất để kiểm nghiệm, chi phí cho công tác kiểm nghiệm khá cao, gây khó khăn cho các địa phương", bà Trần Việt Nga nói.

vietnamnet.vn
