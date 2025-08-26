Hà Nội

Xã hội

Hai thanh niên bị bắt sau vụ đâm người ở KCN Hàm Kiệm 1

Hai đối tượng Nguyễn Văn Sáng và Trần Thái Bình đã bị Công an Lâm Đồng bắt giữ, thu tang vật sau vụ tấn công khiến anh Hải bị thương nặng tại KCN Hàm Kiệm 1.

Bảo Giang

Ngày 26/8, Công an xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng gây thương tích trong vụ đâm người xảy ra tại KCN Hàm Kiệm 1. Hai đối tượng là Nguyễn Văn Sáng (SN 1998, trú xã Hàm Kiệm) và Trần Thái Bình (SN 1993, tạm trú xã Hàm Thạnh). Tang vật thu giữ gồm con dao gây án.

untitled-1.jpg
2 đối tượng gây ra vụ án. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 12h20 trưa 22/8, khi anh Nguyễn Ngọc Hải (SN 1979) cùng vợ là chị Trần Thị Mai Thảo (SN 1987), tạm trú ở xã Hàm Kiệm, điều khiển xe máy vào đường nội bộ của khu công nghiệp.

Bất ngờ, hai thanh niên đi xe máy khác chặn và dùng dao đâm anh Hải nhiều nhát vào bụng. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Tuyên Quang đã lập tức đến hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ và truy tìm nghi phạm. Đến ngày 26/8, cả 2 đối tượng đã bị tạm giữ.

Hiện, Công an xã Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

