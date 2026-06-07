Phát hiện tiềm năng khai thác nước trên Mặt trăng

Nghiên cứu mới cho thấy, việc khai thác tài nguyên nước ở một số khu vực trên Mặt Trăng dễ dàng hơn so với dự đoán trước đây.

Một nghiên cứu mới mang đến tin tốt cho các phi hành gia tương lai trong việc tiếp cận nguồn nước và băng có thể khai thác cần thiết cho hệ thống duy trì sự sống trên Mặt trăng. Theo nhóm nghiên cứu, một số khu vực trên Mặt trăng có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tài nguyên này hơn so với dự đoán trước đây.

Nghiên cứu thú vị này được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học do Durga Prasad thuộc Viện Vật lý Ahmedabad dẫn đầu. Họ đã phân tích dữ liệu nhiệt độ bề mặt Mặt trăng được thu thập bởi tàu sứ mệnh Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công gần cực nam Mặt Trăng vào tháng 8/2023. Nhóm đã phát hiện ra sự biến động nhiệt độ mạnh mẽ gần khu vực hạ cánh, với sự khác biệt đáng kể ngay cả giữa các vùng nằm rất gần nhau.

Việc khai thác tài nguyên nước ở một số khu vực trên Mặt Trăng dễ dàng hơn so với dự đoán trước đây. Ảnh: @Space.

Để hiểu rõ hơn về sự biến đổi nhiệt độ này, các nhà nghiên cứu đã đưa dữ liệu vào một mô hình máy tính được tinh chỉnh kỹ lưỡng, mô phỏng các điều kiện tại địa điểm hạ cánh, bao gồm địa hình và ánh sáng. Kết quả cho thấy các sườn cực ở vĩ độ cao của Mặt Trăng tương tự như điều kiện thời tiết tại địa điểm hạ cánh của Chandrayaan-3. Những khu vực này thường nhận được năng lượng mặt trời ít mạnh hơn, dẫn đến nhiệt độ bề mặt thấp hơn, 14 độ C có thể đủ lạnh cho phép băng tích tụ ở độ sâu tương đối nông.

Điều này có nghĩa là việc tiếp cận nước và băng ở những khu vực này sẽ ít khó khăn hơn so với môi trường các vùng khắc nghiệt chứa đầy miệng núi lửa ở các cực của Mặt Trăng.

Phát hiện này có ý nghĩa rất lớn đối với các tổ chức đang lên kế hoạch cho các sứ mệnh có người lái dài hạn đến cực nam Mặt Trăng, chẳng hạn như chương trình Artemis của NASA. Việc tìm kiếm và sử dụng tài nguyên băng trên Mặt Trăng sẽ giảm sự phụ thuộc của các phi hành gia vào nguồn cung cấp từ Trái Đất, giúp các sứ mệnh bền vững và tiết kiệm chi phí hơn. Nước được chiết xuất từ ​​băng không chỉ có thể được sử dụng làm nước uống, mà còn có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu tên lửa bằng cách phân tách các phân tử nước thành oxy và hydro.