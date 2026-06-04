Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí ẩn kỳ lạ trong ngoại hành tinh 14 Herculis c

Kính viễn vọng không gian James Webb đã hé lộ hình ảnh đầu tiên về vị trí kỳ lạ của 14 Herculis c, hành tinh ngoài hệ mặt trời lạnh nhất.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Con người đã phát hiện ra gần 6.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó được chụp ảnh và quan sát trực tiếp, và hầu hết chúng đều cực kỳ nóng.

Gần đây, trang IT Home đưa tin, Kính viễn vọng không gian James Webb đã quan sát được ngoại hành tinh 14 Herculis c trong hệ sao chủ 14 Herculis.

anh-chup-man-hinh-2026-06-02-115654.png
Kính viễn vọng không gian James Webb đã quan sát được ngoại hành tinh 14 Herculis c trong hệ sao chủ 14 Herculis. Ảnh: @NASA,

Hành tinh này có khối lượng gấp khoảng 7 lần khối lượng sao Mộc, nhưng nhiệt độ của nó chỉ là -3 độ C, thông số này khiến 14 Herculis c trở thành hành tinh ngoài hệ mặt trời lạnh nhất từng được con người phát hiện.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc chụp ảnh các hành tinh lạnh là vô cùng khó khăn, nhưng độ nhạy cực cao của kính viễn vọng James Webb trong dải hồng ngoại đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới. William Balmer thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết: "Giờ đây chúng ta không chỉ có thể quan sát các hành tinh ngoài hệ mặt trời trẻ, nóng mà còn cả những hành tinh già hơn, lạnh hơn".

Các quan sát cho thấy, hệ thống 14 Herculis có những đặc điểm độc đáo. Ngôi sao chủ trung tâm của nó, 14 Herculis, tương tự như Mặt Trời, nhưng có khối lượng nhỏ hơn một chút và cũng có nhiệt độ thấp hơn.

Mặt phẳng quỹ đạo của hai ngoại hành tinh trong hệ thống, gồm 14 Herculis b và c không thẳng hàng mà giao nhau ở một góc khoảng 40 độ, tạo thành quỹ đạo hình chữ "X".

Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng, hiện tượng bất thường này có thể là do sự phóng ra năng lượng dữ dội của một hành tinh khổng lồ thứ ba nào đó đang vô hình trong hệ thống, nó làm xáo trộn quỹ đạo của các hành tinh còn lại.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#ngoại hành tinh #14 Herculis c #ngôi sao #thiên hà #hành tinh #nhiệt độ

Bài liên quan

Kho tri thức

Hành tinh tiềm năng sự sống cách Trái đất 146 năm ánh sáng

Một hành tinh tiềm năng có khả năng sinh sống mới đã được phát hiện trong Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 146 năm ánh sáng.

Một nhóm các nhà nghiên cứu do Đại học Nam Queensland ở Úc dẫn đầu đã phát hiện ra một hành tinh ứng cử viên "có khả năng sinh sống" mới. Nó có tên là HD 137010 b, nằm trong Dải Ngân hà. Về quy mô, hành tinh này lớn hơn Trái đất một chút và cách Trái đất chúng ta khoảng 146 năm ánh sáng.

anh-chup-man-hinh-2026-06-01-090657.png
Hành tinh HD 137010 b này có khả năng được cấu tạo từ đá. Ảnh: @NASA.
Xem chi tiết

Kho tri thức

AI tạo ra đột phá trong giải mã bí ẩn của lỗ đen

Các nhà thiên văn học sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã những bí ẩn của lỗ đen và hé lộ bí ẩn về sự quay nhanh của Dải Ngân hà.

Nhờ khả năng tính toán mạnh mẽ của AI, các nhà thiên văn học đã tạo ra bước đột phá trong việc khám phá những thiên thể bí ẩn nhất của vũ trụ: Đó là các lỗ đen.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng, bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu mô phỏng thông qua mạng nơron, các nhà khoa học không chỉ có thể "nhìn thấy" các lỗ đen rõ ràng hơn, mà còn lần đầu tiên tiết lộ rằng, lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm Dải Ngân hà, Sagittarius A*, có thể đang quay với tốc độ cực nhanh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Dải Ngân hà từng 'nuốt gọn' một thiên hà khác?

Một nhóm sao có những đặc điểm bất thường, nhiều khả năng là tàn tích của một thiên hà lùn từng bị Dải Ngân hà "nuốt chửng" vào khoảng 10 tỉ năm trước.

Dải Ngân hà (Milky Way) hay còn gọi là Thiên Hà, là thiên hà chứa Hệ Mặt trời của chúng ta có kích thước khá lớn. Nó đạt được kích thước như hiện nay trong suốt khoảng 13 tỷ năm tồn tại bằng cách "nuốt gọn" các thiên hà nhỏ hơn ở xung quanh.

Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà thiên văn học cho biết đã tìm được một nhóm sao có những đặc điểm bất thường, nhiều khả năng là tàn tích của một thiên hà lùn từng bị Dải Ngân hà "nuốt chửng" vào khoảng 10 tỉ năm trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới