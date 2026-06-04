Bí ẩn kỳ lạ trong ngoại hành tinh 14 Herculis c

Kính viễn vọng không gian James Webb đã hé lộ hình ảnh đầu tiên về vị trí kỳ lạ của 14 Herculis c, hành tinh ngoài hệ mặt trời lạnh nhất.

Con người đã phát hiện ra gần 6.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó được chụp ảnh và quan sát trực tiếp, và hầu hết chúng đều cực kỳ nóng.

Gần đây, trang IT Home đưa tin, Kính viễn vọng không gian James Webb đã quan sát được ngoại hành tinh 14 Herculis c trong hệ sao chủ 14 Herculis.

Kính viễn vọng không gian James Webb đã quan sát được ngoại hành tinh 14 Herculis c trong hệ sao chủ 14 Herculis. Ảnh: @NASA,

Hành tinh này có khối lượng gấp khoảng 7 lần khối lượng sao Mộc, nhưng nhiệt độ của nó chỉ là -3 độ C, thông số này khiến 14 Herculis c trở thành hành tinh ngoài hệ mặt trời lạnh nhất từng được con người phát hiện.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc chụp ảnh các hành tinh lạnh là vô cùng khó khăn, nhưng độ nhạy cực cao của kính viễn vọng James Webb trong dải hồng ngoại đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới. William Balmer thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết: "Giờ đây chúng ta không chỉ có thể quan sát các hành tinh ngoài hệ mặt trời trẻ, nóng mà còn cả những hành tinh già hơn, lạnh hơn".

Các quan sát cho thấy, hệ thống 14 Herculis có những đặc điểm độc đáo. Ngôi sao chủ trung tâm của nó, 14 Herculis, tương tự như Mặt Trời, nhưng có khối lượng nhỏ hơn một chút và cũng có nhiệt độ thấp hơn.

Mặt phẳng quỹ đạo của hai ngoại hành tinh trong hệ thống, gồm 14 Herculis b và c không thẳng hàng mà giao nhau ở một góc khoảng 40 độ, tạo thành quỹ đạo hình chữ "X".

Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng, hiện tượng bất thường này có thể là do sự phóng ra năng lượng dữ dội của một hành tinh khổng lồ thứ ba nào đó đang vô hình trong hệ thống, nó làm xáo trộn quỹ đạo của các hành tinh còn lại.