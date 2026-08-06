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Kho tri thức

Kẹo cao su chống ung thư giúp giảm lượng virus HPV tới 93%

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại kẹo cao su sinh học có thể mang lại một phương pháp mới để nhắm mục tiêu vào các vi sinh vật liên quan đến ung thư đầu và cổ.

Tuệ Minh

Nhóm nghiên cứu do Henry Daniell thuộc Trường Nha khoa, Đại học Pennsylvania dẫn đầu. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports và có thể hỗ trợ phát triển các phương pháp điều trị dễ tiếp cận và giá cả phải chăng hơn.

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Kẹo cao su được chế tạo đặc biệt để tiêu diệt virus và các vi khuẩn liên quan đến ung thư.

Nghiên cứu mới này dựa trên nghiên cứu trước đó liên quan đến kẹo cao su làm từ đậu ván. Loại kẹo cao su này chứa FRIL, một loại protein kháng virus tự nhiên.

Daniell và các đồng nghiệp đã nghiên cứu ba loại vi sinh vật liên quan đến ung thư gồm virus gây u nhú ở người (HPV), cùng với hai loài vi khuẩn, Porphyromonas gingivalis (Pg) và Fusobacterium nucleatum (Fn).

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Loại đậu phổ biến này, chứa các chất chống virus HPV cực mạnh.

Sự gia tăng toàn cầu của ung thư vòm họng vốn có liên quan đến nhiễm HPV, còn nhiễm trùng Pg và Fn làm giảm tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư miệng tái phát hoặc di căn không được điều trị, ngay cả sau phẫu thuật và các liệu pháp hỗ trợ.

Các xét nghiệm cho thấy chiết xuất từ ​​nhựa đậu ván làm giảm nồng độ HPV tới 93% trong mẫu nước bọt. Nồng độ HPV cũng giảm 80% trong mẫu nước súc miệng.

Các nhà nghiên cứu sau đó đã điều chỉnh chất keo từ đậu để chứa protegrin, một peptide kháng khuẩn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn có hại. Chỉ một liều duy nhất đã làm giảm nồng độ Pg và Fn xuống gần như bằng không.

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Cơ chế kháng virus của viên gôm đậu/kháng khuẩn protegrin-1 và HPV, Pg và Fn.

Điều quan trọng là, phương pháp điều trị này dường như không gây hại cho các vi khuẩn có lợi thường sống trong miệng. Khác với xạ trị có thể có tác dụng phụ là làm giảm vi khuẩn có lợi đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nấm men gây bệnh (Candida albicans).

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Ảnh hưởng của kẹo gôm đậu ván lên mẫu nước bọt và nước súc miệng của bệnh nhân ung thư.

Các nhà nghiên cứu tin rằng loại kẹo cao su này có thể được sử dụng như một liệu pháp bổ sung bên cạnh các phương pháp điều trị ung thư hiện tại hoặc như một biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng và lây truyền.

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Nature/Penn Today/
#kẹo cao su chống ung thư đầu cổ #giảm virus HPV và vi khuẩn liên quan #ứng dụng chiết xuất đậu ván trong điều trị #phương pháp phòng ngừa nhiễm trùng miệng #vai trò kẹo cao su trong điều trị hỗ trợ ung thư

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