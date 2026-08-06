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Kho tri thức

Tắc kè hai đầu hiếm gặp phát triển khỏe mạnh sau 1 tháng chào đời

Một con tắc kè mào hai đầu cực hiếm vừa tròn một tháng tuổi và vẫn phát triển khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của các chuyên gia.

Hà Vy

Một cá thể tắc kè mào (crested gecko) hai đầu cực hiếm vừa gây chú ý sau khi các nhà nhân giống Rockstar Geckos chia sẻ hành trình chăm sóc kể từ khi nở vào cuối tháng 6. Họ đặt tên cho hai chiếc đầu là Simon và Garfunkel. Theo nhóm chăm sóc, cả hai đều có những phản ứng và tính cách riêng biệt dù cùng chung một cơ thể.

Tracie Kelley, thành viên của Rockstar Geckos cho biết, chiếc đầu bên trái có vẻ "khó tính" hơn, trong khi đầu bên phải thường chiếm ưu thế. Đôi lúc chúng dường như tranh nhau hướng di chuyển, nhưng nhìn chung vẫn phối hợp khá tốt trong các hoạt động thường ngày.

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Simon và Garfunkel là một cá thể tắc kè mào hai đầu vừa tròn một tháng tuổi.

Hiện tượng động vật có nhiều đầu được gọi là polycephaly (đa đầu). Nguyên nhân phổ biến là hai phôi song sinh bắt đầu tách ra trong quá trình phát triển nhưng không hoàn toàn, khiến cơ thể dính liền và hình thành hai chiếc đầu trên cùng một thân.

Trong tự nhiên, phần lớn động vật mắc hiện tượng này khó sống sót lâu vì gặp trở ngại trong việc săn mồi, di chuyển hoặc tránh kẻ thù. Tuy nhiên, Simon và Garfunkel đang được chăm sóc đặc biệt nên vẫn phát triển ổn định sau hơn một tháng tuổi.

Theo Rockstar Geckos, thử thách lớn nhất hiện nay là hỗ trợ cá thể này trong quá trình lột da vì cơ thể rất nhỏ và dễ bị tổn thương. Nhóm chăm sóc thường xuyên cập nhật tình hình của Simon và Garfunkel trên mạng xã hội, đồng thời cho biết rất bất ngờ trước sự quan tâm của cộng đồng.

Không chỉ tắc kè, hiện tượng đa đầu cũng từng được ghi nhận ở rắn, mèo, bò và thậm chí cá mập đầu bò. Các nhà khoa học còn phát hiện hóa thạch một loài bò sát hai đầu có niên đại khoảng 125 triệu năm tại Trung Quốc, cho thấy hiện tượng này đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử tiến hóa của động vật.

Các chuyên gia vẫn đang theo dõi sự phát triển của cá thể tắc kè hai đầu cực hiếm này. (Nguồn: rockstargeckos)
Iflscience
#thằn lằn hai đầu #tắc kè #hiếm gặp #động vật đặc biệt #chăm sóc thú cưng #polycephaly

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