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Kho tri thức

Hành tinh có ba Mặt Trời: Nơi một ngày kéo dài hàng thế kỷ

Giữa không gian vô tận của vũ trụ, có những thế giới tồn tại ở nơi ánh sáng từ nhiều ngôi sao cùng chiếu xuống một bầu trời duy nhất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong nhiều thế kỷ, ý tưởng về một hành tinh có ba mặt trời từng chỉ xuất hiện trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng. Thế nhưng, các nhà thiên văn học đã phát hiện những hệ hành tinh thực sự tồn tại quanh các hệ sao phức tạp, nơi một thế giới có thể chứng kiến cảnh tượng ba "mặt trời" cùng hiện diện trên bầu trời.

Ảnh: upr

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là hành tinh HD 131399Ab, được phát hiện năm 2016 cách Trái Đất khoảng 320 năm ánh sáng trong chòm sao Nhân Mã. Đây là một hành tinh khổng lồ khí, có khối lượng ước tính gấp vài lần sao Mộc, quay quanh một hệ gồm ba ngôi sao. Hành tinh này từng được xem là một trong những thế giới có quỹ đạo kỳ lạ nhất từng được phát hiện.

Hệ sao của HD 131399Ab gồm một ngôi sao chính lớn hơn Mặt Trời và một cặp sao nhỏ hơn quay quanh nhau ở khoảng cách rất xa. Nếu đứng trên hành tinh này (giả sử có một bề mặt rắn và điều kiện phù hợp), bầu trời sẽ không giống bất kỳ nơi nào trong Hệ Mặt Trời. Một “Mặt Trời” lớn có thể mọc và lặn theo chu kỳ riêng, trong khi hai ngôi sao còn lại có thể xuất hiện như một cặp ánh sáng di chuyển chậm trên bầu trời.

Ảnh: csmonitor

Tuy nhiên, sống trong một hệ ba sao không hề đơn giản. Lực hấp dẫn từ nhiều ngôi sao có thể khiến quỹ đạo hành tinh trở nên bất ổn. Trong những hệ như vậy, chỉ một thay đổi nhỏ về khoảng cách hoặc tốc độ quay cũng có thể khiến hành tinh bị đẩy ra khỏi vùng an toàn hoặc rơi vào quỹ đạo hỗn loạn.

Một ví dụ khác gây chú ý là hệ sao GW Orionis, nơi các nhà thiên văn phát hiện một cấu trúc đĩa vật chất khổng lồ bị biến dạng quanh ba ngôi sao. Dù chưa xác nhận một hành tinh có ba mặt trời tại đây, hệ thống này cho thấy các hành tinh hoàn toàn có thể hình thành trong môi trường phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng trước đây.

Ảnh: inverse

Nếu một hành tinh có ba mặt trời sở hữu khí hậu ổn định, sự sống trên đó có thể phát triển theo những cách rất khác biệt. Chu kỳ ngày đêm, mùa, nhiệt độ và sinh học của các sinh vật sẽ chịu ảnh hưởng bởi ba nguồn năng lượng thay vì một. Những sinh vật tiến hóa dưới bầu trời nhiều sao có thể có nhịp sống hoàn toàn xa lạ với Trái Đất.

Điều hấp dẫn nhất là những thế giới như vậy nhắc nhở con người rằng Trái Đất chỉ là một trong vô số khả năng mà vũ trụ có thể tạo ra. Trong hàng tỷ hệ sao ngoài kia, có thể còn tồn tại những hành tinh với bầu trời đỏ rực, những đêm sáng như ban ngày, hoặc những buổi hoàng hôn kéo dài hàng thế kỷ.

Hành tinh có ba mặt trời không chỉ là một kỳ quan thiên văn, mà còn là minh chứng rằng vũ trụ rộng lớn hơn trí tưởng tượng của con người rất nhiều.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
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