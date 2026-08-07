Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Điểm tên những loài cây từng bị cấm trồng vì quá nguy hiểm

Trong lịch sử nhân loại, có những loài cây từng được yêu thích vì vẻ đẹp hoặc giá trị kinh tế, nhưng rồi bị xem là mối đe dọa và bị cấm trồng.

Thanh Bình (tổng hợp)

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là mai dương (Mimosa pigra), loài cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ. Với hoa tím hồng mềm mại và khả năng sinh trưởng mạnh, mai dương từng được đưa đi nhiều nơi như một loại cây cảnh. Tuy nhiên, sau khi thoát ra môi trường tự nhiên, nó nhanh chóng trở thành loài xâm lấn nguy hiểm. Hệ rễ phát triển mạnh, khả năng sinh sản bằng hạt rất cao khiến mai dương có thể tạo thành những bụi dày đặc, lấn át cây bản địa và làm thay đổi hệ sinh thái đất ngập nước. Nhiều quốc gia đã hạn chế hoặc cấm trồng loài cây này.

Ảnh: davesgarden

Một cái tên khác gây tranh cãi là cây tử đằng Kudzu (Pueraria montana var. lobata). Từng được xem là “vị cứu tinh” chống xói mòn đất ở Mỹ vào thế kỷ 20, Kudzu được trồng rộng rãi để bảo vệ đất và làm thức ăn gia súc. Nhưng cây phát triển quá nhanh, có thể phủ kín cây cối, cột điện và công trình chỉ trong thời gian ngắn. Người Mỹ từng gọi nó là “loài cây ăn thịt miền Nam” vì tốc độ lan rộng đáng sợ. Ngày nay, nhiều khu vực đã kiểm soát nghiêm ngặt việc trồng Kudzu.

Ảnh: smokymountainnews

Một trường hợp đặc biệt khác là cây lục bình (Eichhornia crassipes). Với những chùm hoa tím đẹp mắt, lục bình từng được đưa vào nhiều quốc gia như cây cảnh trong ao hồ. Nhưng trong điều kiện thuận lợi, nó sinh trưởng cực nhanh, tạo thành lớp thảm dày trên mặt nước, ngăn ánh sáng xuống dưới, làm giảm oxy và gây tổn hại cho sinh vật thủy sinh. Một số quốc gia đã cấm nhập khẩu hoặc trồng loài cây này.

Ảnh: tiempo

Những câu chuyện trên cho thấy thiên nhiên không chỉ có những loài “tốt” hay “xấu” tuyệt đối. Một loài cây có thể hữu ích ở nơi này nhưng trở thành thảm họa ở nơi khác. Khi con người đưa một sinh vật ra khỏi môi trường tiến hóa tự nhiên của nó, những cân bằng mong manh của hệ sinh thái có thể bị phá vỡ.

Những loài cây từng bị cấm trồng là lời nhắc nhở rằng ngay cả một mầm xanh nhỏ bé cũng có thể tạo ra những thay đổi khổng lồ đối với hành tinh.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#các loài cây bị cấm trồng vì xâm lấn #ảnh hưởng của cây xâm lấn đến hệ sinh thái #các ví dụ về cây xâm lấn nguy hiểm #quy định kiểm soát cây trồng ngoại lai #tác động của cây trồng không phù hợp

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài động vật còn sống sót từ kỷ băng hà

Hàng chục nghìn năm trước, khi Trái Đất chìm trong giá lạnh, nhiều sinh vật đã vượt qua thử thách khắc nghiệt để tồn tại đến ngày nay.

Các kỷ băng hà từng bao phủ phần lớn Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á bằng những lớp băng khổng lồ, khiến môi trường sống thay đổi mạnh mẽ. Nhiệt độ giảm sâu, thảm thực vật thu hẹp và nguồn thức ăn trở nên khan hiếm. Nhiều loài động vật khổng lồ như voi ma mút, tê giác lông mượt hay hổ răng kiếm đã biến mất, nhưng một số sinh vật khác lại tìm được cách thích nghi và tiếp tục tồn tại trong thế giới hiện đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí mật của thực vật có thể tích lớn nhất từng được biết đến trên Trái Đất

Giữa những khu rừng cổ đại ở California tồn tại một sinh vật sống khổng lồ mà kích thước của nó vượt xa trí tưởng tượng của hầu hết mọi người.

Khi nhắc đến những cây lớn nhất thế giới, nhiều người thường nghĩ ngay đến cây cao nhất hoặc cây già nhất. Tuy nhiên, nếu xét theo thể tích thân gỗ, danh hiệu này thuộc về một cá thể của loài cù tùng khổng lồ (Sequoiadendron giganteum) mang tên General Sherman. Cây nằm trong Vườn quốc gia Sequoia, bang California (Mỹ), và từ lâu đã được xem là "gã khổng lồ" của giới thực vật.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những loài động vật có thể tự sinh con mà không cần con đực

Trong thế giới tự nhiên, có những động vật sở hữu khả năng kỳ lạ đến mức chúng có thể tạo ra thế hệ mới mà không cần đến bạn tình.

Sinh sản vô tính từng được xem là một hiện tượng hiếm gặp, nhưng thực tế nó xuất hiện ở nhiều nhóm sinh vật từ vi khuẩn, thực vật cho đến động vật. Một số loài thậm chí có khả năng tự nhân bản gần như chính bản thân mình, tạo ra những cá thể con mang bộ gen gần như giống hệt cá thể mẹ. Khả năng đặc biệt này đã khiến các nhà khoa học phải nghiên cứu lại cách mà sự sống duy trì và thích nghi trong tự nhiên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới