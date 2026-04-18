Kho tri thức

Khám phá ngoại hành tinh kỳ lạ qua kính Webb

Các ngoại hành tinh khổng lồ hình thành như thế nào? Kính viễn vọng không gian Webb đã tìm thấy manh mối.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Mới đây, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) để quan sát và nghiên cứu một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, có thể giúp nhân loại xác định ranh giới giữa các ngoại hành tinh và các ngôi sao.

Theo IT Home, hành tinh ngoài Hệ Mặt trời kỳ lạ này có tên là 29 Cygni b, một hành tinh khí khổng lồ có khối lượng gấp khoảng 15 lần khối lượng sao Mộc, nằm cách Trái Đất chúng ta khoảng 133 năm ánh sáng.

Ảnh: @Sohu.

Người ta thường tin rằng, hầu hết các ngoại hành tinh hình thành theo quá trình "từ dưới lên", nghĩa là những khối đá và băng nhỏ dần dần kết hợp lại theo chiều từ dưới lên và phát triển thành một ngoại hành tinh. Tuy nhiên, cơ chế này khó có thể giải thích sự hình thành của một hành tinh khổng lồ như Cygnus 29 b.

Người ta tin rằng, những ngoại hành tinh khổng lồ như Cygnus 29 b hình thành theo kiểu "từ trên xuống" - nghĩa là các vùng khí và bụi dày đặc sụp đổ trực tiếp bên trong đĩa tiền hành tinh quanh ngôi sao mới sinh theo chiều từ trên đổ xuống.

Cygnus 29 b tương đối trẻ, với nhiệt lượng từ quá trình hình thành vẫn còn tồn tại, dẫn đến nhiệt độ từ 530 đến 1000 độ C, cho thấy thành phần hóa học khí quyển đang trong giai đoạn biến đổi, chuyển hóa, hình thành khốc liệt.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy ngoại hành tinh này có hàm lượng kim loại cao gấp khoảng 150 lần so với Trái Đất, thậm chí còn vượt xa ngôi sao chủ của nó. Điều này cho thấy trong quá trình hình thành, hành tinh khí khổng lồ này đã nuốt chửng những khối vật chất giàu kim loại lớn từ đĩa tiền hành tinh của mình.

Khi dự án tiếp tục nghiên cứu các ngoại hành tinh tương tự, nó sẽ giúp hé lộ liệu các ngoại hành tinh khổng lồ khác cũng "tham lam" hấp thụ vật chất kim loại trong quá trình hình thành của chúng hay không. Điều này cuối cùng có thể giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ bí ẩn về cách các ngoại hành tinh lớn nhất trong Dải Ngân hà ra đời.

Phi hành đoàn Artemis II thích thú khi thấy tia lóe sáng trên Mặt trăng

Khi ở cách Mặt trăng vài nghìn km, phi hành đoàn Artemis II phấn khích khi thấy các tia lóe sáng trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Vì sao lại vậy?

Phi hành đoàn Artemis II đã hoàn thành sứ mệnh có người lái đầu tiên đến Mặt trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Họ đã hạ cánh an toàn tối 10/4 theo múi giờ EDT, kết thúc nhiệm vụ lịch sử kéo dài 10 ngày (từ ngày 1 - 10/4). Theo NASA, Artemis II là một bước đệm trong mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Trong khi tàu Orion chở 4 phi hành gia Artemis II cách Mặt trăng vài nghìn km vào ngày 6/4, họ đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ít nhất 4 - 6 tia sáng lóe lên trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Những tia sáng này chỉ lóe lên trong vài mili giây. Ảnh: NASA.
Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Phát hiện hành tinh hủy diệt chứa đại dương dung nham

Các nhà khoa học phát hiện ra một hành tinh kỳ lạ, khác hoàn toàn với bất kỳ hành tinh nào họ từng thấy trước đây.

Một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một hành tinh chưa từng được biết đến trước đây nằm ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta. Về bản chất hủy diệt, hành tinh này chứa một đại dương dung nham với một lượng lớn lưu huỳnh. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Astronomy.

Hành tinh ngoài Hệ Mặt trời này được đặt tên là L 98-59 d, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ nhỏ ở khoảng cách 35 năm ánh sáng so với Trái đất. Dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của NASA và các đài quan sát trên mặt đất đã tiết lộ những điểm bất thường của nó, hành tinh này có kích thước gấp khoảng 1,6 lần Trái đất, mật độ thấp bất thường và bầu khí quyển rất giàu hydro sunfua.

