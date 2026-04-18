Khám phá ngoại hành tinh kỳ lạ qua kính Webb

Các ngoại hành tinh khổng lồ hình thành như thế nào? Kính viễn vọng không gian Webb đã tìm thấy manh mối.

Mới đây, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) để quan sát và nghiên cứu một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, có thể giúp nhân loại xác định ranh giới giữa các ngoại hành tinh và các ngôi sao.

Theo IT Home, hành tinh ngoài Hệ Mặt trời kỳ lạ này có tên là 29 Cygni b, một hành tinh khí khổng lồ có khối lượng gấp khoảng 15 lần khối lượng sao Mộc, nằm cách Trái Đất chúng ta khoảng 133 năm ánh sáng.

Ảnh: @Sohu.

Người ta thường tin rằng, hầu hết các ngoại hành tinh hình thành theo quá trình "từ dưới lên", nghĩa là những khối đá và băng nhỏ dần dần kết hợp lại theo chiều từ dưới lên và phát triển thành một ngoại hành tinh. Tuy nhiên, cơ chế này khó có thể giải thích sự hình thành của một hành tinh khổng lồ như Cygnus 29 b.

Người ta tin rằng, những ngoại hành tinh khổng lồ như Cygnus 29 b hình thành theo kiểu "từ trên xuống" - nghĩa là các vùng khí và bụi dày đặc sụp đổ trực tiếp bên trong đĩa tiền hành tinh quanh ngôi sao mới sinh theo chiều từ trên đổ xuống.

Cygnus 29 b tương đối trẻ, với nhiệt lượng từ quá trình hình thành vẫn còn tồn tại, dẫn đến nhiệt độ từ 530 đến 1000 độ C, cho thấy thành phần hóa học khí quyển đang trong giai đoạn biến đổi, chuyển hóa, hình thành khốc liệt.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy ngoại hành tinh này có hàm lượng kim loại cao gấp khoảng 150 lần so với Trái Đất, thậm chí còn vượt xa ngôi sao chủ của nó. Điều này cho thấy trong quá trình hình thành, hành tinh khí khổng lồ này đã nuốt chửng những khối vật chất giàu kim loại lớn từ đĩa tiền hành tinh của mình.

Khi dự án tiếp tục nghiên cứu các ngoại hành tinh tương tự, nó sẽ giúp hé lộ liệu các ngoại hành tinh khổng lồ khác cũng "tham lam" hấp thụ vật chất kim loại trong quá trình hình thành của chúng hay không. Điều này cuối cùng có thể giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ bí ẩn về cách các ngoại hành tinh lớn nhất trong Dải Ngân hà ra đời.