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Kho tri thức

Phát hiện từ trường ở các ngoại hành tinh, tồn tại sự sống ngoài Hệ Mặt trời?

Các nhà thiên văn học tìm được bằng chứng về sự hiện diện của từ trường trên các ngoại hành tinh, mở ra kỳ vọng sẽ có thể tìm thấy sự sống ngoài Hệ Mặt trời.

Tâm Anh (TH)

Dựa trên hành vi của gió trên 7 hành tinh khí khổng lồ và nóng ở ngoài Hệ Mặt trời, các nhà thiên văn học đã tìm được bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy các ngoại hành tinh cũng sở hữu từ trường như Trái đất và 5 hành tinh khác trong Hệ Mặt trời.

Các nhà thiên văn học có phát hiện mới dựa trên các quan sát bằng kính viễn vọng ở Chile và bang Hawaii (Mỹ). Khám phá này cung cấp thêm hiểu biết về các ngoại hành tinh khi cho thấy ít nhất một số hành tinh có chung đặc điểm quan trọng với 6 trong số 8 hành tinh trong Hệ Mặt trời.

Từ trường là một trường lực vô hình được tạo ra bởi sự chuyển động của vật chất dẫn điện sâu bên trong một hành tinh, tức lõi kim loại nóng chảy, kết hợp với sự quay của hành tinh.

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Chuyên gia phát hiện từ trường tại một số hành tinh khí khổng lồ và nóng ở ngoài Hệ Mặt trời. Ảnh: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick.

Nhà thiên văn học Julia Seidel thuộc Đài quan sát Côte d'Azur của Pháp cho hay, từ trường đóng vai trò "rất phức tạp trong việc giữ lại khí quyển" bằng cách làm chệch hướng các hạt tích điện bắn phá các hành tinh.

Trong Hệ Mặt trời, Trái đất, sao Mộc và sao Thổ có từ trường hoạt động mạnh trong khi sao Kim và sao Hỏa thì không.

Đối với các nhà khoa học, việc kiểm tra, xác định chính xác những gì đang xảy ra ở các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời được đánh giá là nhiệm vụ rất khó khăn.

Thông qua việc nắm rõ tác động của từ trường trong của các hành tinh khí khổng lồ nóng, giới khoa học đang ngày càng có hiểu biết đầy đủ hơn về vai trò của chúng trong khí quyển hành tinh.

Ban đầu, nhóm của nhà thiên văn học Seidel không có ý định đo từ trường mà tập trung nghiên cứu về gió. Họ khảo sát 7 hành tinh khí khổng lồ với nhiệt độ có thể đạt gần 2.000 độ C. Những hành tinh này có "thành phần hoàn toàn chưa được biết đến trong Hệ Mặt trời của chúng ta".

Những hành tinh khí khổng lồ và nóng nằm rất gần ngôi sao chủ nên bị khóa thủy triều. Điều này có nghĩa là chúng luôn có một mặt hướng về phía ngôi sao chủ, tương tự như việc cùng một mặt của Mặt trăng luôn hướng về Trái đất.

Do vậy, một mặt của những hành tinh khí khổng lồ và nóng sẽ luôn có nhiệt độ cực cao trong khi mặt còn lại chìm trong đêm tối vĩnh cửu. Sự chênh lệch nhiệt độ cực lớn ở 2 mặt đã tạo ra những cơn gió rất mạnh, có vận tốc từ 7.200 - 25.000 km/giờ.

“Bước đột phá này mở ra một chân trời hoàn toàn mới trong nghiên cứu về các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời. Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể so sánh từ trường của các thế giới khác - một bước quan trọng hướng tới việc cuối cùng hiểu được những hành tinh nào có thể duy trì sự sống, giữ được nước. Thậm chí, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ biết được ngoại hành tinh nào có thể tồn tại sự sống”, nhà thiên văn học Seidel cho hay.

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#Khám phá sự sống ngoài Hệ Mặt trời #ngoại hành tinh #hành tinh #Trái đất

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