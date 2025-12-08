Phát hiện thi thể bé gái 14 tuổi mất tích trong rừng

Thi thể của một bé gái 14 tuổi được gia đình trình báo mất tích trước đó đã được tìm thấy trong rừng.

Trang Komonews dẫn thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Santa Rosa, bang Florida (Mỹ), ngày 4/12 cho biết, Gabriel Williams, 16 tuổi, và Kimahri Blevins, 14 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại Danika Jade Troy, 14 tuổi, vào ngày 30/11.

Báo cáo cho biết mẹ của Danika, cô Ashley Troy, trước đó đã trình báo việc con gái mất tích khỏi nhà cùng với chiếc xe điện.

Ngày 2/12, một thi thể được tìm thấy trong khu rừng rậm, cùng với một chiếc xe điện và vỏ đạn 9mm. Thi thể sau đó được xác định là Danika.

Thi thể của Danika đã được tìm thấy trong rừng. Ảnh: Go Fund Me.

Nghi phạm Gabriel Williams và Kimahri Blevins bị cáo buộc đã bắn Danika trước khi tưới xăng lên người cô gái và thiêu nạn nhân.

Williams được cho là đã khai với cảnh sát rằng Danika từng có những lời lẽ gây tổn thân cậu ta. Cả Blevins và Williams hiện đang bị giam giữ tại cơ sở dành cho trẻ vị thành niên của Sở Tư pháp.

Các nhà điều tra tin rằng Blevins và Williams đã dụ dỗ bé gái vào rừng và lên kế hoạch sát hại cô, tờ Pensacola News Journal đưa tin.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục khi cảnh sát thu thập thêm bằng chứng để hỗ trợ cáo buộc chống lại Williams.

