Phát hiện thi thể 3 mẹ con sau 10 ngày mất tích

Thi thể vợ và hai con của một viên chức kiểm lâm ở bang Gujarat, Ấn Độ, đã được tìm thấy sau 10 ngày mất tích.

Theo Indian Express, thi thể của vợ một viên chức kiểm lâm và hai đứa con của họ, được trình báo mất tích từ ngày 7/11, đã được tìm thấy trên cánh đồng gần nhà tại Bhavnagar hôm 16/11.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt đầu quá trình lập hồ sơ vụ án mạng, trong đó viên chức kiểm lâm này là nghi phạm chính.

Vụ án xảy ra tại bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: gujaratijagran.com.

Theo cảnh sát, nghi phạm được xác định là Shailesh Khambhla, giữ chức Trợ lý Bảo tồn Rừng tại Bhavnagar. Hôm 7/11, Shailesh trình báo tại đồn cảnh sát Bharatnagar về việc vợ mình là là Nayana (42 tuổi), con gái 13 tuổi và con trai 9 tuổi mất tích.

Cảnh sát trưởng quận Bhavnagar, Nitesh Pandey, cho biết 3 nạn nhân sống ở Surat nhưng chuyển đến sống cùng Shailesh trong nhà công vụ tại Bhavnagar khi hai người con của họ trong kỳ nghỉ.

Cảnh sát Pandey thông tin trong quá trình điều tra đơn trình báo mất tích, hỏi người dân sống gần đó và phân tích kỹ thuật, cảnh sát nhận được thông tin cho biết có người đã đào bới tại khu đất gần nhà công vụ, nơi gia đình Shailesh đang sinh sống.

"Chúng tôi đã kiểm tra khu đất đã lấp trước sự chứng kiến ​​của thẩm phán, các nhân viên phòng thí nghiệm khoa học pháp y và các nhân chứng, phát hiện 3 thi thể ở đó. Các thi thể được người thân xác nhận là Nayana và hai người con", Pandey cho hay.

"Các thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Shailesh Khambhla là một trong những nghi phạm chính", cảnh sát Pandey nói tiếp.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

