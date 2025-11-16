Rúng động vụ phát hiện thi thể 5 người trong một gia đình

Cảnh sát nghi ngờ người chồng đã tự tử sau khi sát hại vợ và 3 người con.

Theo India Today, vụ việc rúng động xảy ra tại ngôi làng Kailashpur Majra Manihar Tara, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Thi thể của một cặp vợ chồng và 3 người con của họ được người thân và dân làng phát hiện trong căn phòng khóa trái cửa hôm 14/11.

Theo cảnh sát, danh tính nạn nhân được xác định là Roz Ali (tức Rafiq), vợ anh là Shahnaz, cùng 3 người con của họ là Tabassum, Moin và Gulnaz.

Vụ việc thương tâm xảy ra tại ngôi làng Kailashpur Majra Manihar Tara. Ảnh: India Today.

Điều tra sơ bộ cho thấy Roz Ali bị cáo buộc đã siết cổ vợ con trước khi tự tử bằng cách treo cổ.

"Căn phòng đã bị khóa từ bên trong. Chúng tôi nghi ngờ người chồng đã siết cổ vợ con trước khi treo cổ tự tử. Thi thể người vợ và 3 đứa con được phát hiện trên giường", cảnh sát trưởng Rahul Bhati xác nhận. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát thông tin, nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, các khả năng khác cũng đang được điều tra.

Được biết, gia đình Ali vừa trở về từ Mumbai cách đây một tuần. Người dân địa phương cho hay, Roz Ali, trước đó sống ở Mumbai cùng gia đình, đã trở về nhà sau gần một năm.

