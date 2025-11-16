Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể 5 người trong một gia đình

Cảnh sát nghi ngờ người chồng đã tự tử sau khi sát hại vợ và 3 người con.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, vụ việc rúng động xảy ra tại ngôi làng Kailashpur Majra Manihar Tara, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Thi thể của một cặp vợ chồng và 3 người con của họ được người thân và dân làng phát hiện trong căn phòng khóa trái cửa hôm 14/11.

Theo cảnh sát, danh tính nạn nhân được xác định là Roz Ali (tức Rafiq), vợ anh là Shahnaz, cùng 3 người con của họ là Tabassum, Moin và Gulnaz.

ando.png
Vụ việc thương tâm xảy ra tại ngôi làng Kailashpur Majra Manihar Tara. Ảnh: India Today.

Điều tra sơ bộ cho thấy Roz Ali bị cáo buộc đã siết cổ vợ con trước khi tự tử bằng cách treo cổ.

"Căn phòng đã bị khóa từ bên trong. Chúng tôi nghi ngờ người chồng đã siết cổ vợ con trước khi treo cổ tự tử. Thi thể người vợ và 3 đứa con được phát hiện trên giường", cảnh sát trưởng Rahul Bhati xác nhận. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát thông tin, nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, các khả năng khác cũng đang được điều tra.

Được biết, gia đình Ali vừa trở về từ Mumbai cách đây một tuần. Người dân địa phương cho hay, Roz Ali, trước đó sống ở Mumbai cùng gia đình, đã trở về nhà sau gần một năm.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ sét đánh ở Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng trước đây

Nguồn video: THĐT
#Tự sát và bạo lực gia đình #Mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến thảm án #thi thể 5 người trong một gia đình ở ấn độ #án mạng ở ấn độ #tự tử

Bài liên quan

Thế giới

Phát hiện thi thể cô gái mất tích sau khi đi xin việc

Thi thể cô gái Ấn Độ 22 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà để đi phỏng vấn xin việc đã được tìm thấy.

India Today đưa tin, thi thể của cô gái 22 tuổi mất tích trước đó được tìm thấy trong khu rừng Trichy, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, vào ngày 1/11.

Cô gái trẻ ở Srinivasapuram mất tích từ hôm 30/10, sau khi rời khỏi nhà để đi phỏng vấn xin việc. Cha mẹ cô đã nộp đơn trình báo mất tích và cảnh sát địa phương bắt đầu vào cuộc tìm kiếm.

Xem chi tiết

Thế giới

Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong căn hộ

Thi thể một phụ nữ 65 tuổi được tìm thấy trong căn hộ của bà ở Jamia Nagar, Ấn Độ.

Theo NDTV, cảnh sát Ấn Độ ngày 22/9 cho biết họ nhận được cuộc gọi trình báo vào lúc 23h10 tối 21/9. Người gọi nói rằng không liên lạc được với chị gái và anh rể của mình.

Cảnh sát sau đó đến hiện trường và phá cửa. Vào bên trong, họ phát hiện thi thể đang phân hủy của Aftab Jehan, 65 tuổi, trên giường. Chồng bà, Siraz Khan, 70 tuổi, nằm bên cạnh trong tình trạng nguy kịch. Cụ ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Chấn thương AIIMS, Phó Cảnh sát trưởng Hemant Tiwari cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Kinh hãi phát hiện thi thể trong bể chứa nước ở trường y

Một thi thể đang phân hủy được phát hiện trong bể chứa nước ở tầng 5 của trường y ở Deoria, Ấn Độ.

Theo India Today ngày 8/10, sự việc gây chấn động khắp Trường Y Mahamrishi Devaraha Baba ở Deoria, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Nhận được phản ánh nước có mùi hôi khó chịu, các nhân viên vệ sinh môi trường đã kiểm tra bể chứa nước ở tầng 5 của tòa nhà và bàng hoàng phát hiện thi thể bên trong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới