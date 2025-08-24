Phát hiện quán karaoke xây 'ký túc xá' bao nuôi 38 nữ nhân viên ở Thanh Hóa

Hoạt động của cơ sở này khép kín, ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng riêng một khu vực phòng ở như một “ký túc xá” để nhân viên ăn, ở sinh hoạt.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 0h10 ngày 24/8/2025, qua công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra 285 Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã phát hiện Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu ở thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

Mặc dù đã quá 12h đêm, nhưng 9/11 phòng hát vẫn còn hoạt động hết công suất với số lượng lớn nhân viên nữ phục vụ và khách hát. Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tiến hành kiểm tra hành chính, mặc dù đã quá 12 giờ đêm nhưng cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu vẫn còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng, trong đó có 2 nhân viên dưới 16 tuổi. Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu (trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là Cơ sở Diệp Minh và Cơ sở Phong Liễu), tuy nhiên trên thực tế 2 Cơ sở này là một và do Hoàng Trung Phong (sinh năm 1985), trú tại thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc làm chủ.

Quá trình hoạt động, cơ sở này “bao nuôi” số lượng lớn nhân viên nữ để phục vụ trong quá trình kinh doanh. Hoạt động của cơ sở này hoàn toàn khép kín, ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng riêng một khu vực phòng ở như một “ký túc xá” gồm 15 phòng để nhân viên ăn, ở sinh hoạt tại chỗ. Hàng ngày, ngoài vợ chồng Phong (làm chủ), cơ sở này còn thuê 2 nhân viên quản lý, 2 người giúp việc phụ trách việc vệ sinh, lau dọn…

Để có số lượng lớn nhân viên phục vụ, chủ cơ sở đã tuyển từ khắp nơi trên cả nước như: Thanh Hóa, Hòa Bình, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh… Đối tượng tuyển đều là nữ giới, có độ tuổi từ 15 đến 31 tuổi...

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ sở này hoạt động nhiều năm nay và có nhiều biểu hiện vi phạm, nhất là thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, gây phức tạp tình hình ANTT. Cơ sở này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng mỗi khi bị xử phạt thì lập tức đổi tên để đối phó.

