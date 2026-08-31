Phát hiện polyp buồng tử cung trước IVF, khi nào cần cắt?

Phát hiện polyp khi chuẩn bị thụ tinh trong ống nghiệm khiến nhiều phụ nữ lo lắng có nên cắt trước chuyển phôi. Không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp.

Không phải polyp nào cũng cần phẫu thuật

ThS. BS Hoàng Thị Tùng Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết Polyp buồng tử cung là tổn thương tăng sinh khu trú của nội mạc tử cung, tạo thành cấu trúc nhô vào lòng tử cung. Phần lớn polyp lành tính, không gây triệu chứng rõ ràng và có thể được phát hiện tình cờ trong quá trình thăm khám hiếm muộn.

Một số trường hợp có thể xuất hiện rong kinh, ra máu bất thường giữa kỳ kinh hoặc khó có thai. Khi chuẩn bị thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sự xuất hiện của polyp khiến nhiều người lo ngại tổn thương này có thể ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi.

Người bệnh bị polyp buồng tử cung điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Hoàng Thị Tùng Anh, Polyp có thể làm biến dạng nội mạc tử cung, ảnh hưởng đến quá trình làm tổ của phôi. Tổn thương này cũng có thể liên quan đến tình trạng viêm mạn tính, thay đổi môi trường miễn dịch và khả năng tiếp nhận phôi. Trong một số trường hợp, polyp còn có thể làm tăng co bóp tử cung hoặc gây thay đổi nội tiết tại chỗ.

Tuy nhiên, phát hiện polyp không đồng nghĩa với việc người bệnh chắc chắn phải cắt trước khi chuyển phôi.

Khi phát hiện polyp, bác sĩ cần đánh giá đồng thời nhiều yếu tố như kích thước, số lượng, vị trí polyp, triệu chứng, tuổi, tiền sử sinh sản, số lần chuyển phôi, chất lượng và số lượng phôi hiện có.

“Nếu tử cung có polyp kích thước rất nhỏ (khoảng dưới 5mm), không gây biến dạng buồng tử cung, bác sĩ có thể cân nhắc theo dõi thay vì can thiệp ngay”, ThS. BS Tùng Anh chia sẻ.

Khi nào cần xử trí polyp trước chuyển phôi?

Theo BS Tùng Anh, Polyp buồng tử cung có thể chỉ là một tổn thương nhỏ được phát hiện trên siêu âm, nhưng trong quá trình điều trị hiếm muộn, việc đánh giá đúng ý nghĩa của tổn thương này có thể giúp hạn chế những can thiệp không cần thiết và tối ưu hóa thời điểm chuyển phôi.

Với những polyp gây triệu chứng hoặc có đặc điểm khiến bác sĩ nghi ngờ ảnh hưởng đến buồng tử cung, việc xử trí có thể được cân nhắc nhằm loại bỏ yếu tố bất lợi tiềm ẩn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phôi làm tổ và phát triển.

Điều quan trọng là phải cân bằng giữa hai mục tiêu: không bỏ sót tổn thương có khả năng ảnh hưởng đến kết quả điều trị nhưng cũng tránh can thiệp không cần thiết.

Các bác sĩ tại IVF108 sẽ đánh giá toàn diện trước khi tiến hành chuyển phôi.

Bác sĩ Tùng Anh cho biết, một nghiên cứu gộp trên hơn 2.200 bệnh nhân cho thấy lợi ích của xử trí polyp buồng tử cung trước điều trị rõ hơn ở nhóm IUI, trong khi hiệu quả đối với IVF/ICSI vẫn chưa rõ ràng.

Điều này cho thấy quyết định cắt polyp trước chuyển phôi cần được cá thể hóa, thay vì áp dụng một chỉ định chung cho tất cả người bệnh.

Bên cạnh đó, thời điểm chuyển phôi sau khi cắt polyp cũng cần được cân nhắc. Theo bác sĩ Tùng Anh, bác sĩ thường khuyến cáo chờ ít nhất một chu kỳ kinh nguyệt, tương đương khoảng 4-6 tuần, để niêm mạc tử cung có thời gian tái tạo và ổn định trước khi chuyển phôi.

Với trường hợp polyp kích thước lớn, diện cắt rộng hoặc niêm mạc tử cung hồi phục chậm, thời gian chờ có thể kéo dài hơn. Chuyển phôi khi niêm mạc chưa ổn định có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng làm tổ.

Phát hiện polyp trước IVF, người bệnh cần làm gì? Không tự quyết định cắt polyp chỉ dựa trên kết quả siêu âm. Cần đánh giá kích thước, số lượng, vị trí và mức độ ảnh hưởng đến buồng tử cung. Bác sĩ sẽ cân nhắc thêm tuổi, tiền sử sinh sản, số lần chuyển phôi và chất lượng phôi. Sau khi cắt polyp, cần đánh giá quá trình hồi phục của niêm mạc trước khi chuyển phôi. Thời điểm chuyển phôi cần được bác sĩ hỗ trợ sinh sản quyết định dựa trên tình trạng cụ thể của từng người.

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