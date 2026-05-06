Đại tiện thất thường do polyp đại tràng tiến triển ung thư

Chị H., 49 tuổi, gần 1 tháng nay thường xuyên gặp tình trạng đi ngoài thất thường. Ban đầu, chị chỉ nghĩ do ăn uống không điều độ nên không quá lo lắng. Nhưng khi tình trạng kéo dài, chị quyết định đi nội soi đại trực tràng…

Kết quả phát hiện một tổn thương nghi ngờ polyp đã ung thư hoá.

Hình ảnh polyp đại tràng ung thư trên nội soi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện VPMED Tân Hưng cảnh báo, polyp đại trực tràng ban đầu chỉ là tổn thương lành tính, hoàn toàn có thể cắt bỏ dễ dàng qua nội soi. Nhưng nếu để lâu, polyp có thể âm thầm phát triển và biến đổi thành ung thư.

Trường hợp của chị H., polyp tuyến ống đã tiến triển thành ung thư, không còn can thiệp đơn giản qua nội soi mà cần phải phẫu thuật.

Các bác sĩ Bệnh viện VPMED Tân Hưng nhấn mạnh, nhiều người bỏ qua những dấu hiệu rất “đời thường”: Táo bón, tiêu chảy xen kẽ; Đi ngoài bất thường kéo dài; Có thể kèm theo mệt mỏi, sụt cân nhẹ. Nhưng đây có thể là lời cảnh báo sớm của bệnh lý đại trực tràng.

Bác sĩ khuyến cáo, từ 40 tuổi nên chủ động nội soi tầm soát định kỳ. Người có yếu tố nguy cơ (gia đình có người mắc ung thư, polyp, hút thuốc, uống rượu…) nên kiểm tra sớm hơn.

Phát hiện sớm, can thiệp đơn giản, tránh tiến triển thành ung thư. Ung thư không đến đột ngột, mà thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ. Chủ động kiểm tra sớm chính là cách bảo vệ bản thân và gia đình.

