Đại tiện thất thường do polyp đại tràng tiến triển ung thư

Trường hợp của chị H., polyp tuyến ống đã tiến triển thành ung thư, không còn can thiệp đơn giản qua nội soi mà cần phải phẫu thuật.

Thúy Nga

Chị H., 49 tuổi, gần 1 tháng nay thường xuyên gặp tình trạng đi ngoài thất thường. Ban đầu, chị chỉ nghĩ do ăn uống không điều độ nên không quá lo lắng. Nhưng khi tình trạng kéo dài, chị quyết định đi nội soi đại trực tràng…

Kết quả phát hiện một tổn thương nghi ngờ polyp đã ung thư hoá.

Hình ảnh polyp đại tràng ung thư trên nội soi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện VPMED Tân Hưng cảnh báo, polyp đại trực tràng ban đầu chỉ là tổn thương lành tính, hoàn toàn có thể cắt bỏ dễ dàng qua nội soi. Nhưng nếu để lâu, polyp có thể âm thầm phát triển và biến đổi thành ung thư.

Các bác sĩ Bệnh viện VPMED Tân Hưng nhấn mạnh, nhiều người bỏ qua những dấu hiệu rất “đời thường”: Táo bón, tiêu chảy xen kẽ; Đi ngoài bất thường kéo dài; Có thể kèm theo mệt mỏi, sụt cân nhẹ. Nhưng đây có thể là lời cảnh báo sớm của bệnh lý đại trực tràng.

Bác sĩ khuyến cáo, từ 40 tuổi nên chủ động nội soi tầm soát định kỳ. Người có yếu tố nguy cơ (gia đình có người mắc ung thư, polyp, hút thuốc, uống rượu…) nên kiểm tra sớm hơn.

Phát hiện sớm, can thiệp đơn giản, tránh tiến triển thành ung thư. Ung thư không đến đột ngột, mà thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ. Chủ động kiểm tra sớm chính là cách bảo vệ bản thân và gia đình.

Bé trai 13 tuổi thoát khỏi nguy cơ lồng ruột nhờ phẫu thuật polyp đại tràng

Trẻ nhập viện vì đau bụng quặn cơn, buồn nôn kéo dài 1 ngày. Kết quả nội soi xác định có một polyp lớn, có cuống dài và xoắn.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ polyp đại tràng kích thước lớn (30x22mm) cho một bé trai 13 tuổi có tiền sử lồng ruột.

Trước đó, ngày 30/10, bệnh nhi N.T.A (13 tuổi, Phú Thọ) nhập viện vì đau bụng quặn cơn, buồn nôn kéo dài 1 ngày. Qua siêu âm và CT scan, bác sĩ nghi ngờ khối lồng ruột do polyp đại tràng. Nội soi xác định có một polyp lớn, có cuống dài và xoắn.

Hiếm gặp, người đàn ông cùng lúc mắc hai loại ung thư nguy hiểm

Chuyên gia thành công trong ca phẫu thuật nội soi đồng thời ung thư đại tràng và phổi, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân mắc đa ung thư.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật phức tạp khi xử lý đồng thời hai khối ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau trên cùng một bệnh nhân.

Đây là tình huống hiếm trong lâm sàng, mở ra hướng tiếp cận điều trị hiệu quả cho các ca bệnh đa tổn thương nhưng không phải di căn.

Ung thư đại tràng di căn gan, phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nên đi khám sớm.

Bệnh viện 19/8 vừa phát hiện một trường hợp bệnh nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.

Bệnh nhân T.X.T (73 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II, di chứng liệt nửa người sau tai biến mạch máu não và viêm gan B. Bệnh nhân đi khám trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém và đi ngoài phân đen.

